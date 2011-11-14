Пермякам презентовали Range Rover Evoque

Как презентовать пафосный в хорошем смысле этого слова автомобиль, как не клубной вечеринкой? Закусками, шампанским, непрекращающимся сетом от DJ Денис Соловьев... Для приветственного слова перед показом Evoque в Пермь прибыл один из топ-менеджеров Land Rover в России, который рассказал почти всю историю создания кроссовера от разработки концепта до сегодняшнего дня. При этом очень кстати оказались цитаты из Стива Джобса: «Мы создадим его таким. чтоб вам захотелось его лизнуть».