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Posted 14 ноября 2011, 03:00

Published 14 ноября 2011, 03:00

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Пермякам презентовали Range Rover Evoque

14 ноября 2011, 03:00
Hello, Madrid! Hello, Berlin! Вот и в Перми наконец-то официально показали.

В минувшуя пятницу, в символическую дату 11.11.11, в Перми состоялась долгожданная презентация гламурного отпрыска британской дизайнерской революции в недрах компании Land Rover — нового кроссовера RR Evoque. Напомним, Properm.ru уже успел познакомитья с Evoque вживую. Но отказать себе в удовольствии пообщаться с ним еще раз оказался не в силах.

Как презентовать пафосный в хорошем смысле этого слова автомобиль, как не клубной вечеринкой? Закусками, шампанским, непрекращающимся сетом от DJ Денис Соловьев... Для приветственного слова перед показом Evoque в Пермь прибыл один из топ-менеджеров Land Rover в России, который рассказал почти всю историю создания кроссовера от разработки концепта до сегодняшнего дня. При этом очень кстати оказались цитаты из Стива Джобса: «Мы создадим его таким. чтоб вам захотелось его лизнуть».

Нон-стопом от официальных речей программа перешла к перфомансу, предваряющему показ Evoque. И, наконец, открылся белый куб, откуда в клубах дыма выехал долгожданный британский красавец.

И публика ринулась знакомиться. Целых два автомобиля в шоу-руме примагнитили к себе внимание всех гостей. к машине было не пробиться, а чтобы посидеть за рулем поначалу даже выстроилась очередь.

Но «больше Evoque, хороших и разных» решили организаторы, и перед автоцентром обнаружились еще три кроссовера. А гостям был предложен тест-драйв новинки.

Разговоры среди гостей свелись к паре тем: «А про Twitter, встроенный в руль, пошутили или правда?» и «Очередь уже до мая?». Может, уже и до августа... Подробности презентации Range Rover Evoque в нашем фоторепортаже:

Фото: Properm.ru
#Мнения#Авто#Презентация
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