Спецрепортаж Properm.ru: в поисках снегоуборощиков

Posted 14 ноября 2011, 02:00
Published 14 ноября 2011, 02:00
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
«Улицы завалены снегом», «Снег идет, а дороги почистить забыли» — примерно такие звонки раздавались все воскресенье. И, действительно, от непрекращающегося снегопада на улицах города образовалась снежная каша, ездить по которой на автомобиле не то чтобы неприятно, а попросту опасно.
В выходные на дорогах не так много автомобилей, как в будни. Но дорожные службы должны бдить состояние проезжей части вне зависимости от дня недели. В это же воскресенье, 13 ноября, по всей видимости, забыли, и техника «стоящая в боевой готовности» на улицы так и не вышла. Однако ни для кого не секрет, что дорожники наводят порядок в основном по ночам. Так, Properm.ru решил проверить состояние центральных городских улиц и поискать снегоуборочную технику в эти самые ночные часы. Чтоб знать, чего опасаться в понедельник утром.
Время эксперимента — с 00:00 по 01:30. Выезжаем на Карпинского. Четырехполосная артерия Индустриального района завалена снегом. О рядности движения и говорить не приходится, поскольку едешь лишь по проложенной кем-то «дорожке» — резкие маневры череваты заносами. Да и слишком часто эти места фигурируют в сводках об авариях, рисковать не хочется. Не лучше ситуация и на мостовом переходе Стаханова-Чкалова.
Беда лишь с парковочными местами: до самого ЦУМа вместо каждого второго машиноместа — сугроб. А припаркованные машины подперты снежным бруствером. С другой стороны, городские власти убедительно напоминали автомобилистам, что оставленные машины мешают уборке.
Улицы Попова, Луначарского, Екатерининская так же весь день оставались без внимания снегоуборщиков. Даже Сибирская с ее параллельной парквокой оказалась вся в снегу включая парковку по правой стороне. Зато улица Куйбышева, известная своми стратегическими кварталами, оказалась вычищена от снега ровно только в этих кварталах.
В парковочных карманах на Комсомольском проспекте обнаружились сугробы, прямо как на Ленина.
Сама проезжая часть Компроса погрязла в снежной каше. Вот и бедолага на Honda Civic стал жертвой снегоуборщиков, вовремя не начавших уборку.
Концентрация снегоуборочной техники обнаружилась на Октябрьской площади.
Напомним, по графику уборщики должны выводить