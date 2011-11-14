Спецрепортаж Properm.ru: в поисках снегоуборощиков

В выходные на дорогах не так много автомобилей, как в будни. Но дорожные службы должны бдить состояние проезжей части вне зависимости от дня недели. В это же воскресенье, 13 ноября, по всей видимости, забыли, и техника «стоящая в боевой готовности» на улицы так и не вышла. Однако ни для кого не секрет, что дорожники наводят порядок в основном по ночам. Так, Properm.ru решил проверить состояние центральных городских улиц и поискать снегоуборочную технику в эти самые ночные часы. Чтоб знать, чего опасаться в понедельник утром.