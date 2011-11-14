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Posted 14 ноября 2011, 02:00

Published 14 ноября 2011, 02:00

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Спецрепортаж Properm.ru: в поисках снегоуборощиков

14 ноября 2011, 02:00
Properm.ru совершил ночной вояж по Перми с целью отыскать работающую снегоуборочную технику. И посмотреть на результат этой работы.

«Улицы завалены снегом», «Снег идет, а дороги почистить забыли» — примерно такие звонки раздавались все воскресенье. И, действительно, от непрекращающегося снегопада на улицах города образовалась снежная каша, ездить по которой на автомобиле не то чтобы неприятно, а попросту опасно.

В выходные на дорогах не так много автомобилей, как в будни. Но дорожные службы должны бдить состояние проезжей части вне зависимости от дня недели. В это же воскресенье, 13 ноября, по всей видимости, забыли, и техника «стоящая в боевой готовности» на улицы так и не вышла. Однако ни для кого не секрет, что дорожники наводят порядок в основном по ночам. Так, Properm.ru решил проверить состояние центральных городских улиц и поискать снегоуборочную технику в эти самые ночные часы. Чтоб знать, чего опасаться в понедельник утром.

Время эксперимента — с 00:00 по 01:30. Выезжаем на Карпинского. Четырехполосная артерия Индустриального района завалена снегом. О рядности движения и говорить не приходится, поскольку едешь лишь по проложенной кем-то «дорожке» — резкие маневры череваты заносами. Да и слишком часто эти места фигурируют в сводках об авариях, рисковать не хочется. Не лучше ситуация и на мостовом переходе Стаханова-Чкалова.

Беда лишь с парковочными местами: до самого ЦУМа вместо каждого второго машиноместа — сугроб. А припаркованные машины подперты снежным бруствером. С другой стороны, городские власти убедительно напоминали автомобилистам, что оставленные машины мешают уборке.

Улицы Попова, Луначарского, Екатерининская так же весь день оставались без внимания снегоуборщиков. Даже Сибирская с ее параллельной парквокой оказалась вся в снегу включая парковку по правой стороне. Зато улица Куйбышева, известная своми стратегическими кварталами, оказалась вычищена от снега ровно только в этих кварталах.

В парковочных карманах на Комсомольском проспекте обнаружились сугробы, прямо как на Ленина.

Сама проезжая часть Компроса погрязла в снежной каше. Вот и бедолага на Honda Civic стал жертвой снегоуборщиков, вовремя не начавших уборку.

Концентрация снегоуборочной техники обнаружилась на Октябрьской площади.

Напомним, по графику уборщики должны выводить 150-200 единиц техники и до 6 часов утра приводить город в порядок. Грядущая неделя обещает быть снежной — проверим, справятся ли?

Стахановская - Чкалова
Стахановская - Чкалова
шоссе Космонавтов
шоссе Космонавтов
шоссе Космонавтов
Малкова
Малкова
Боровая
Боровая
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина-Плеханова
1-я Красноармейская
Комсомольский проспект
Комсомольский проспект
Октябрьская площадь
Октябрьская площадь
Октябрьская площадь
Стахановская - Чкалова. Фото: Properm.ru
#Мнения#Авто#Снегопады#Дорожные работы#Дорожная безопасность#Чистка снега
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