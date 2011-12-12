Резолюция пермского пикета: наказать виновных и провести повторное голосование!

Напомним, в минувшие выходные в России прошли массовые акции протеста против итогов прошедших 4 декабря выборов. Согласованный митинг, состоявшийся 10 декабря на Болотной площади в Москве, собрал, по оценкам организаторов, до 50 тысяч человек. В Перми несогласные с итогами выборов вышли на пикет 11 декабря. По разным оценкам, в Перми на акцию протеста собралось от 800 до 2 тысяч человек.