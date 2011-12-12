Резолюция пермского пикета: наказать виновных и провести повторное голосование!

Posted 12 декабря 2011, 05:08
Published 12 декабря 2011, 05:08
Modified 2 марта 2023, 16:47
Updated 2 марта 2023, 16:47
Резолюция, принятая по итогам пикета «За честные выборы!», прошедшего в Перми 11 декабря, практически совпала с резолюцией митинга, состоявшегося 10 декабря на Болотной площади в Москве. Так, пермские оппозиционеры потребовали в срок до 24 декабря:
«— отменить итоги сфальсифицированных выборов
— отправить в отставку Чурова
— расследовать факты нарушений на выборах
— наказать виновных
— провести новые выборы»
Практически аналогичные требования днем ранее выдвинули митингующие в Москве. Отличие заключается лишь в одном пункте: столичные оппозиционеры потребовали еще и изменения законодательства о выборах, в то время как пермяки добавили в резолюцию пункт об освобождении политзаключенных.
Напомним, в минувшие выходные в России прошли массовые акции протеста против итогов прошедших 4 декабря выборов. Согласованный митинг, состоявшийся 10 декабря на Болотной площади в Москве, собрал, по оценкам организаторов, до 50 тысяч человек. В Перми несогласные с итогами выборов вышли на пикет 11 декабря. По разным оценкам, в Перми на акцию протеста собралось от 800 до 2 тысяч человек.
Очередные протестные выступления намечены на 24 декабря. Судя по всему, к ним снова присоединится Пермь.