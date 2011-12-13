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Posted 13 декабря 2011, 05:23

Published 13 декабря 2011, 05:23

Modified 2 марта 2023, 16:46

Updated 2 марта 2023, 16:46

На пермском арбате гномы принимают послания Деду Морозу

13 декабря 2011, 05:23
Сюжет
Дедморозим
Все письмабудут собраны в большую книгу, которая отправится в Великий Устюг.

10 декабря на пешеходной части улицы Кирова состоялось открытие Канцелярии Деда Мороза. Впервые в Перми гномы — помощники Деда Мороза — собирают желания горожан и гостей Перми в Большую книгу, которая будет передана к главному Деду Морозу России в Великий Устюг.

Канцелярия Деда Мороза будет работать по 31 декабря включительно ежедневно с 12 до 16 часов. Выходной день — понедельник. Кроме того, на ремесленном дворе пешеходной улицы по выходным дням будет работать ярмарка, на которой можно будет приобрести новогодние сувениры от Гильдии мастеров Урала и посетить мастер-классы по вышивке, мыловарению, деревянной и текстильной кукле.

#Афиша#Дедморозим#Хэппи нью еар#Дед мороз
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