Ленинский суд вновь прекратил дело в отношении Елены Громовой

Posted 16 декабря 2011, 04:50
Published 16 декабря 2011, 04:50
Modified 2 марта 2023, 16:46
Updated 2 марта 2023, 16:46
14 декабря Ленинский районный суд Перми прекратил дело об административном правонарушении в отношении краевого министра транспорта Елены Громовой. Об этом Properm.ru сообщил ведущий специалист-эксперт отдела контроля органов власти Владислав Рудаков.
Владислав Рудаков:
УФАС России обвиняет Громову в том, что краевой минтранс необоснованно отказал компании «Консалтинг-Сервис» в строительстве АЗС на пересечении улиц Стахановская-Чкалова. В ноябре Арбитражный суд признал отказ в строительстве АЗС незаконным.