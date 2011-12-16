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Posted 16 декабря 2011, 04:50

Published 16 декабря 2011, 04:50

Modified 2 марта 2023, 16:46

Updated 2 марта 2023, 16:46

Ленинский суд вновь прекратил дело в отношении Елены Громовой

16 декабря 2011, 04:50
Сюжет
Уфас
Несмотря на вступившее в силу решение Арбитражного суда, Ленинский районный суд второй раз прекратил дело в отношении министра транспорта Пермского края.

14 декабря Ленинский районный суд Перми прекратил дело об административном правонарушении в отношении краевого министра транспорта Елены Громовой. Об этом Properm.ru сообщил ведущий специалист-эксперт отдела контроля органов власти Владислав Рудаков.

Владислав Рудаков:

Ленинский районный суд поступает так уже второй раз. При этом есть решение Арбитражного суда, по которому действия Громовой признаны незаконными, тем не менее, это решение не было принято во внимание. Мы будем обжаловать прекращение дела в Пермском краевом суде.

УФАС России обвиняет Громову в том, что краевой минтранс необоснованно отказал компании «Консалтинг-Сервис» в строительстве АЗС на пересечении улиц Стахановская-Чкалова. В ноябре Арбитражный суд признал отказ в строительстве АЗС незаконным.

#Общество#Уфас#Арбитражный суд#Минтранс#Азс#Ленинский районный суд#Громова
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