Синоптики обещают пермякам снегопады без солнца

Posted 18 декабря 2011, 13:00
Published 18 декабря 2011, 13:00
Modified 2 марта 2023, 16:46
Updated 2 марта 2023, 16:46
По данным пермского Гидрометцентра, неделя начнется с небольших снегопадов в понедельник и вторник. Середина недели будет бесснежной, с переменной облачностью, а снег снова пойдет лишь в конце недели. В воскресенье синоптики ждут небольшого похолодания - до минус 10. В остальные дни температура воздуха составит от 5 до 8 градусов мороза.
Расходятся с обещаниями Гидрометцентра по некоторым пунктам прогнозы другого портала о погоде. Gismeteo обещает пермякам солнечный и бесснежный понедельник, за которым придет полностью пасмурная неделя. Снегопады, по мнению Gismeteo, планируются на среду и пятницу, а температура к воскресенью составит 12 градусов со знаком минус.
Фото: nowaday.biz