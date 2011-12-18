Синоптики обещают пермякам снегопады без солнца

По данным пермского Гидрометцентра, неделя начнется с небольших снегопадов в понедельник и вторник. Середина недели будет бесснежной, с переменной облачностью, а снег снова пойдет лишь в конце недели. В воскресенье синоптики ждут небольшого похолодания - до минус 10. В остальные дни температура воздуха составит от 5 до 8 градусов мороза.