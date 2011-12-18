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Posted 18 декабря 2011, 13:00

Published 18 декабря 2011, 13:00

Modified 2 марта 2023, 16:46

Updated 2 марта 2023, 16:46

Синоптики обещают пермякам снегопады без солнца

18 декабря 2011, 13:00
Грядущая неделя будет пасмурной, а к выходным похолодает.

По данным пермского Гидрометцентра, неделя начнется с небольших снегопадов в понедельник и вторник. Середина недели будет бесснежной, с переменной облачностью, а снег снова пойдет лишь в конце недели. В воскресенье синоптики ждут небольшого похолодания - до минус 10. В остальные дни температура воздуха составит от 5 до 8 градусов мороза.

Расходятся с обещаниями Гидрометцентра по некоторым пунктам прогнозы другого портала о погоде. Gismeteo обещает пермякам солнечный и бесснежный понедельник, за которым придет полностью пасмурная неделя. Снегопады, по мнению Gismeteo, планируются на среду и пятницу, а температура к воскресенью составит 12 градусов со знаком минус.

Фото: nowaday.biz

#Регион#Прогноз погоды#Погода
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