Цены на автомобили Lada вырастут из-за перехода на «Евро-4»

«АвтоВАЗ» объявил о завершении перевода всего модельного рада марки Lada на экологический стандарт «Евро-4». Все автомобили, за исключением модели Granta, которая изначально соответствует этому стандарту, прошли модернизацию. Отмечается, что переход на более высокие экологические нормы приведет к росту цен на автомобили.