Цены на автомобили Lada вырастут из-за перехода на «Евро-4»

Posted 19 декабря 2011, 06:34
Published 19 декабря 2011, 06:34
Modified 2 марта 2023, 16:45
Updated 2 марта 2023, 16:45
«АвтоВАЗ» объявил о завершении перевода всего модельного рада марки Lada на экологический стандарт «Евро-4». Все автомобили, за исключением модели Granta, которая изначально соответствует этому стандарту, прошли модернизацию. Отмечается, что переход на более высокие экологические нормы приведет к росту цен на автомобили.
Правда, сильного скачка цен ожидать не стоит: «классика» подорожает на 2700 рублей, остальные модели Волжского автозавода прибавят в цене по 1000 рублей.
Компания отмечает, что экспортные автомобили Lada выполняют нормы стандарта «Евро-4» с 2006 года. Для этого был модернизирован нейтрализатор и произведены новые калибровки электронной системы управления двигателем.
В октябре 2011 года четвертый стандарт был введен для внедорожника Lada 4×4, предназначенного для внутреннего рынка. Экспортный вариант кроссовера уже соответствует стандарту «Евро-5». Пятому стандарту соответствуют и экспортные Kalina и Priora, сообщает auto.vesti.ru.