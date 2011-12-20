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Posted 20 декабря 2011, 06:33

Published 20 декабря 2011, 06:33

Modified 2 марта 2023, 16:45

Updated 2 марта 2023, 16:45

В Соликамске задержали троих несовершеннолетних угонщиков

20 декабря 2011, 06:33
Подростки решили покататься по городу на чужой машине.

В городе Соликамске за совершение угона задержаны трое несовершеннолетних преступников, угнавших автомобиль «ВАЗ-2107», оставленный хозяином возле магазина на улице Северная. Похитители катались по городу, пока не были задержаны полицейскими.

Угонщиками оказались молодые люди 13, 15 и 17 лет. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства совершенного преступления. А по факту угона возбуждено уголовное дело.

#Происшествия#Угон#Угонщики
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