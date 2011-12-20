В Соликамске задержали троих несовершеннолетних угонщиков

Posted 20 декабря 2011, 06:33
Published 20 декабря 2011, 06:33
Modified 2 марта 2023, 16:45
Updated 2 марта 2023, 16:45
В городе Соликамске за совершение угона задержаны трое несовершеннолетних преступников, угнавших автомобиль «ВАЗ-2107», оставленный хозяином возле магазина на улице Северная. Похитители катались по городу, пока не были задержаны полицейскими.
Угонщиками оказались молодые люди 13, 15 и 17 лет. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства совершенного преступления. А по факту угона возбуждено уголовное дело.