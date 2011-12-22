Пермское УФАС: МРСК задерживает сдачу дома по адресу Карпинского, 109

В сообщении УФАС говорится, что кооператив, начав проектирование 5-й секции дома, в 2005 году получил технические условия, которые стали частью утвержденного проекта строительства. Тариф на технологическое присоединение к электросетям начал действовать с 1 апреля 2006 года, на этом основании договор между кооперативом и сетевой организацией в 2005 году не заключался. Специалисты Пермского УФАС отмечают, что отсутствие законодательно установленного тарифа не является препятствием для заключения договора.