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Posted 22 декабря 2011, 12:49

Published 22 декабря 2011, 12:49

Modified 2 марта 2023, 16:44

Updated 2 марта 2023, 16:44

Пермское УФАС: МРСК задерживает сдачу дома по адресу Карпинского, 109

22 декабря 2011, 12:49
Сюжет
Уфас
Краевой арбитраж поддержал антимонопольную службу и согласился с тем, что компания «МРСК Урала» нарушила закон о защите конкуренции.

Пермское УФАС отстояло в Арбитражном суде Пермского края предписание о продлении технических условий, выданных компанией «МРСК Урала» жилищно-строительному кооперативу № 67. Отказ монополиста оформить необходимую документацию привел к задержке ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по улице Карпинского, 109.

В сообщении УФАС говорится, что кооператив, начав проектирование 5-й секции дома, в 2005 году получил технические условия, которые стали частью утвержденного проекта строительства. Тариф на технологическое присоединение к электросетям начал действовать с 1 апреля 2006 года, на этом основании договор между кооперативом и сетевой организацией в 2005 году не заключался. Специалисты Пермского УФАС отмечают, что отсутствие законодательно установленного тарифа не является препятствием для заключения договора.

Позднее ЖСК № 67 неоднократно обращался в МРСК Урала с заявками на присоединение строящегося объекта к электросетям, указывая на то, что срок действия технических условий, выданных кооперативу, истек. В ответ ОАО «МРСК Урала» указало на невозможность продления ранее выданных технических условий, а также их несоответствие действующему законодательству. Компания подготовила новые технические условия и проект договора присоединения, по которым стоимость услуги составила более 7 млн рублей.

Отказываясь продлить действие технических условий, ОАО «МРСК Урала» нарушило ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции, так как оказание услуги присоединения, оформление проекта договора и технических условий являются обязанностью сетевой организации. Основаниям для отказа в продлении технических условий может быть только отсутствие технической возможности на точке присоединения.

Признав факт нарушения, Комиссия Пермского УФАС предписала ОАО «МРСК Урала» продлить срок действия технических условий, выданных кооперативу № 67, до 31 декабря 2012 года. Попытка ОАО «МРСК Урала» обжаловать решение и предписание антимонопольного органа в арбитражном суде оказалась безрезультатной.

Дмитрий Махонин, руководитель Пермского УФАС России: Принимая решение, мы руководствовались здравым смыслом и попытались доказать, что ранее выданные технические условия должны быть реализованы сторонами. Замечательно, что наша попытка пока удалась».

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