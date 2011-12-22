Пермское УФАС: МРСК задерживает сдачу дома по адресу Карпинского, 109

Posted 22 декабря 2011, 12:49
Published 22 декабря 2011, 12:49
Modified 2 марта 2023, 16:44
Updated 2 марта 2023, 16:44
Пермское УФАС отстояло в Арбитражном суде Пермского края предписание о продлении технических условий, выданных компанией «МРСК Урала» жилищно-строительному кооперативу № 67. Отказ монополиста оформить необходимую документацию привел к задержке ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по улице Карпинского, 109.
В сообщении УФАС говорится, что кооператив, начав проектирование
Позднее ЖСК № 67 неоднократно обращался в МРСК Урала с заявками на присоединение строящегося объекта к электросетям, указывая на то, что срок действия технических условий, выданных кооперативу, истек. В ответ ОАО «МРСК Урала» указало на невозможность продления ранее выданных технических условий, а также их несоответствие действующему законодательству. Компания подготовила новые технические условия и проект договора присоединения, по которым стоимость услуги составила более 7 млн рублей.
Отказываясь продлить действие технических условий, ОАО «МРСК Урала» нарушило ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции, так как оказание услуги присоединения, оформление проекта договора и технических условий являются обязанностью сетевой организации. Основаниям для отказа в продлении технических условий может быть только отсутствие технической возможности на точке присоединения.
Признав факт нарушения, Комиссия Пермского УФАС предписала ОАО «МРСК Урала» продлить срок действия технических условий, выданных кооперативу № 67, до 31 декабря 2012 года. Попытка ОАО «МРСК Урала» обжаловать решение и предписание антимонопольного органа в арбитражном суде оказалась безрезультатной.
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