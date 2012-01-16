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Posted 16 января 2012, 09:47

Published 16 января 2012, 09:47

Modified 2 марта 2023, 16:38

Updated 2 марта 2023, 16:38

Пермские общественники обратились к Явлинскому и Прохорову

16 января 2012, 09:47
Пермяки попросили кандидатов в президенты решить, кто из них популярнее, и оставить одну оппозиционную кандидатуру.

Пермские общественники написали открытое письмо кандидатам в президенты РФ Григорию Явлинскому и Михаилу Прохорову, в котором просят их устроить предварительные выборы, по результатам которых один из них снимет свою кандидатуру в пользу другого, сообщает «Эхо Перми».

Из открытого письма пермских общественников Явлинскому и Прохорову:Предварительные выборы достаточно провести в 15-20 крупнейших городах России или везде, где оперативно возникнут инициативные группы, способные организационно и технологически обеспечить функционирование в городе 3-4 пунктов для голосования.

Авторы письма, большинство из которых входили в оргкомитет митинга, прошедшего в Перми 24 декабря, сообщают, что готовы взять «все хлопоты по проведению праймериз на себя». «Думаем, не будет особой проблемы и с информационной кампанией. Мы с удовольствием покажем „им“, как быстро, чётко и честно работают свободные люди!», заявляют общественники.

#Общество#Явлинский#Прохоров
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