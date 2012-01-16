Пермские общественники обратились к Явлинскому и Прохорову

Posted 16 января 2012, 09:47
Published 16 января 2012, 09:47
Modified 2 марта 2023, 16:38
Updated 2 марта 2023, 16:38
Пермские общественники написали открытое письмо кандидатам в президенты РФ Григорию Явлинскому и Михаилу Прохорову, в котором просят их устроить предварительные выборы, по результатам которых один из них снимет свою кандидатуру в пользу другого, сообщает «Эхо Перми».
Авторы письма, большинство из которых входили в оргкомитет митинга, прошедшего в Перми 24 декабря, сообщают, что готовы взять «все хлопоты по проведению праймериз на себя». «Думаем, не будет особой проблемы и с информационной кампанией. Мы с удовольствием покажем „им“, как быстро, чётко и честно работают свободные люди!», заявляют общественники.