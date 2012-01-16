Пермские общественники обратились к Явлинскому и Прохорову

Авторы письма, большинство из которых входили в оргкомитет митинга, прошедшего в Перми 24 декабря, сообщают, что готовы взять «все хлопоты по проведению праймериз на себя». «Думаем, не будет особой проблемы и с информационной кампанией. Мы с удовольствием покажем „им“, как быстро, чётко и честно работают свободные люди!», заявляют общественники.