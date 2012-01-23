Владельцу компании «Алендвик» на полгода сократили срок наказания

В октябре 2011 года приговором Кировского районного суда города Перми Никифорову было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Однако в связи с изменениями, внесенными в Уголовный кодекс, Никифорову назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.