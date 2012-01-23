Владельцу компании «Алендвик» на полгода сократили срок наказания

Posted 23 января 2012, 10:36
Published 23 января 2012, 10:36
Modified 2 марта 2023, 16:36
Updated 2 марта 2023, 16:36
Вступил в силу приговор в отношении владельца компании «Алендвик» Александра Никифорова. Напомим, бизнесмен был осужден за «оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Как установили следствие и суд, Никифоров, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Моррис», в Кировском районе города Перми в арендуемом помещении руководством организовал кафе «Viva la Pizza», где было установлено оборудование по розливу пива для последующей его продажи потребителям.
В состав пивного оборудования входил сменный баллон с углекислым газом. Организуя деятельность кафе, Никифоров не обеспечил выполнение требований безопасности при эксплуатации баллона. В результате этого 25 марта 2010 года при взрыве баллона одна посетительница и продавец-кассир кафе погибли.
В октябре 2011 года приговором Кировского районного суда города Перми Никифорову было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Однако в связи с изменениями, внесенными в Уголовный кодекс, Никифорову назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.