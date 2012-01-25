ГИБДД рекомендует воздержаться от дальних поездок из-за похолодания

Posted 25 января 2012, 05:47
Published 25 января 2012, 05:47
Modified 2 марта 2023, 16:36
Updated 2 марта 2023, 16:36
Госавтоинспекция МВД России призывает водителей быть предельно осторожными на дороге в связи с резким похолоданием, которое пришло в ряд регионов страны, а также, по возможности, воздержаться от дальних поездок в эти дни.
«При наступлении морозов автомобилистам следует быть особо внимательными и не забывать проводить тщательный осмотр машины перед поездкой, — отметил заместитель начальника Управления правового регулирования и пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России полковник полиции Владимир Шевченко. — Низкие температуры приводят к возникновению наледи на дороге, также возможны проблемы в работе аккумулятора и световых приборов, что может привести к возникновению аварийной ситуации».
На скользком покрытии тормозить сложнее, а шансы попасть в ДТП гораздо выше. Не стоит забывать про безопасную дистанцию и интервал между машинами — они должны увеличиться. Также необходимо быть аккуратнее при совершении маневров, в том числе перестроении из ряда в ряд. Кроме того, в непогоду обязательно ездить с включенными фарами и «противотуманками».
Кроме того, резкие колебания температуры влияют и на самочувствие людей. Головокружение, вялость, сонливость — реакция метеочувствительного организма на похолодание. При этом снижается концентрация внимания и скорость реагирования на сложные дорожные ситуации. «Все эти симптомы, безусловно, являются фактором риска для водителей, поэтому мы настоятельно рекомендует тем, кто за рулем, контролировать свое самочувствие во время движения», — подчеркнули в ГИБДД.
В сложных погодных условиях инспектора ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. "Если водитель попал в беду на дороге и не знает, кого попросить о помощи, то ему нужно сообщить о проблеме в дежурную часть ГИБДД, либо на ближайший пост ДПС и к нему незамедлительно приедут сотрудники Госавтоинспекции находящиеся неподалеку. В этих случаях сотрудники Госавтоинспекции постараются принять все меры для оказания содействия водителю, а в случае необходимости помочь с вызовом технической службы или эвакуатора.