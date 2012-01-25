ГИБДД рекомендует воздержаться от дальних поездок из-за похолодания

В сложных погодных условиях инспектора ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. "Если водитель попал в беду на дороге и не знает, кого попросить о помощи, то ему нужно сообщить о проблеме в дежурную часть ГИБДД, либо на ближайший пост ДПС и к нему незамедлительно приедут сотрудники Госавтоинспекции находящиеся неподалеку. В этих случаях сотрудники Госавтоинспекции постараются принять все меры для оказания содействия водителю, а в случае необходимости помочь с вызовом технической службы или эвакуатора.