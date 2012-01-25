В Пермском крае чиновник поджег сельскую администрацию, чтобы скрыть махинации

Posted 25 января 2012, 10:29
Published 25 января 2012, 10:29
Modified 2 марта 2023, 16:35
Updated 2 марта 2023, 16:35
Сотрудник администрации Заболотского сельского поселения в деревне Горшки Пермского района обвиняется в поджоге. Пожар случился в ночь на 15 января. Местные жители вовремя увидели языки пламени и вызвали пожарных. В результате помещение удалось сохранить, но полностью выгорел кабинет специалиста-землеустроителя. Ущерб составил 4 миллиона рублей.
Практически сразу специалисты заявили, что это был поджог. Чтобы найти и задержать злоумышленника, на помощь к местным полицейским выехали оперативники из Перми. Стражи порядка опросили практически всех местных жителей, в число подозреваемых вошли десятки человек, в том числе и все ранее судимые.
Подозревали сыщики и самого специалиста-землеустроителя. Для дачи показаний его пригласили в отдел полиции в первый же день, но молодой специалист настаивал, что ничего не знает и к поджогу администрации не имеет никакого отношения.
Однако в конце концов нервы подозреваемого не выдержали, и под давлением улик он сознался в преступлении. Выяснилось, что при помощи поджога он планировал скрыть свои махинации с земельными участками. О своих преступных схемах он уже рассказал полицейским, которые сейчас проводят по ним проверку.
В настоящий момент молодой человек находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждены два уголовных дела по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.