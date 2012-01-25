В Пермском крае чиновник поджег сельскую администрацию, чтобы скрыть махинации

Подозревали сыщики и самого специалиста-землеустроителя. Для дачи показаний его пригласили в отдел полиции в первый же день, но молодой специалист настаивал, что ничего не знает и к поджогу администрации не имеет никакого отношения.

Однако в конце концов нервы подозреваемого не выдержали, и под давлением улик он сознался в преступлении. Выяснилось, что при помощи поджога он планировал скрыть свои махинации с земельными участками. О своих преступных схемах он уже рассказал полицейским, которые сейчас проводят по ним проверку.