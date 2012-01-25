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Posted 25 января 2012, 02:33

Published 25 января 2012, 02:33

Modified 2 марта 2023, 16:36

Updated 2 марта 2023, 16:36

Жителю микрорайона Крохалева пришла бандероль с амфетамином

25 января 2012, 02:33
Наркотик пермяк заказывал из Казани.

В почтовом отделении микрорайона Крохалевка наркополицейские изъяли заказную бандероль. В отправлении находился рекламный каталог, в середину журнала был вложен пакетик с производным амфетамина.

Как выяснилось, адресат заказывал наркотик через интернет и получал из Казани. Сейчас по данному делу проводятся дальнейшие следственные мероприятия, сообщает пресс-служба ФСКН по Пермскому краю.

#Происшествия#Наркотики#Амфетамин
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