Жителю микрорайона Крохалева пришла бандероль с амфетамином

Posted 25 января 2012, 02:33
Published 25 января 2012, 02:33
Modified 2 марта 2023, 16:36
Updated 2 марта 2023, 16:36
В почтовом отделении микрорайона Крохалевка наркополицейские изъяли заказную бандероль. В отправлении находился рекламный каталог, в середину журнала был вложен пакетик с производным амфетамина.
Как выяснилось, адресат заказывал наркотик через интернет и получал из Казани. Сейчас по данному делу проводятся дальнейшие следственные мероприятия, сообщает пресс-служба ФСКН по Пермскому краю.