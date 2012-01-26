Валерий Чупраков отказался идти на компромисс с «Амкаром»

«После этого не было никакого желания оставлять деньги в клубе. Новый президент должен рулить в нем по-новому, самостоятельно искать средства», — считает Чупраков. В настоящее время Шилов настаивает на рассрочке, однако Чупраков отказывается идти на компромисс. «О каких компромиссах может идти речь, если 3 января 2012 года мне поступило письмо от „Амкара“ с предложением о рассрочке, при этом еще в декабре 2011-го клуб обратился в суд, чтобы в таком порядке добиться рассрочки. Поэтому сейчас все зависит от решения суда», — заявил Чупраков.