properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января 2012, 07:34

Published 26 января 2012, 07:34

Modified 2 марта 2023, 16:35

Updated 2 марта 2023, 16:35

Валерий Чупраков отказался идти на компромисс с «Амкаром»

26 января 2012, 07:34
Сюжет
Амкар
Экс-президент клуба настаивает на немедленной выплате 35-милионного долга.

Бывший президент «Амкара» Валерий Чупраков заявил, что не собирается давать клубу рассрочку для уплаты долга в 35 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант-Прикамье». По его словам, окончательную точку в э том споре примет суд.

Напомним, «Амкар» должен своему экс-президенту 35 миллионов рублей. В ноябре 2008 года Чупраков лично одолжил клубу 25 миллионов рублей под 16% годовых. По его словам, эти деньги были выделены специально под выступление команды в Лиге Европы, однако так и не были возвращены.

В декабре 2010 года у «Амкара» возникли серьезные финансовые проблемы. На заседании правления Чупраков доложил о возникшей ситуации в клубе, предположив, что клуб может не только покинуть премьер-лигу, но и вовсе прекратить свое существование. Тогда нынешний президент клуба Геннадий Шилов предложил Чупракову уйти в отставку.

«После этого не было никакого желания оставлять деньги в клубе. Новый президент должен рулить в нем по-новому, самостоятельно искать средства», — считает Чупраков. В настоящее время Шилов настаивает на рассрочке, однако Чупраков отказывается идти на компромисс. «О каких компромиссах может идти речь, если 3 января 2012 года мне поступило письмо от „Амкара“ с предложением о рассрочке, при этом еще в декабре 2011-го клуб обратился в суд, чтобы в таком порядке добиться рассрочки. Поэтому сейчас все зависит от решения суда», — заявил Чупраков.

#Спорт#Амкар#Чупраков#Шилов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика