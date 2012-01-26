Валерий Чупраков отказался идти на компромисс с «Амкаром»

Posted 26 января 2012, 07:34
Published 26 января 2012, 07:34
Modified 2 марта 2023, 16:35
Updated 2 марта 2023, 16:35
Бывший президент «Амкара» Валерий Чупраков заявил, что не собирается давать клубу рассрочку для уплаты долга в 35 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант-Прикамье». По его словам, окончательную точку в э том споре примет суд.
Напомним, «Амкар» должен своему экс-президенту 35 миллионов рублей. В ноябре 2008 года Чупраков лично одолжил клубу 25 миллионов рублей под 16% годовых. По его словам, эти деньги были выделены специально под выступление команды в Лиге Европы, однако так и не были возвращены.
В декабре 2010 года у «Амкара» возникли серьезные финансовые проблемы. На заседании правления Чупраков доложил о возникшей ситуации в клубе, предположив, что клуб может не только покинуть премьер-лигу, но и вовсе прекратить свое существование. Тогда нынешний президент клуба Геннадий Шилов предложил Чупракову уйти в отставку.
«После этого не было никакого желания оставлять деньги в клубе. Новый президент должен рулить в нем по-новому, самостоятельно искать средства», — считает Чупраков. В настоящее время Шилов настаивает на рассрочке, однако Чупраков отказывается идти на компромисс. «О каких компромиссах может идти речь, если 3 января 2012 года мне поступило письмо от „Амкара“ с предложением о рассрочке, при этом еще в декабре 2011-го клуб обратился в суд, чтобы в таком порядке добиться рассрочки. Поэтому сейчас все зависит от решения суда», — заявил Чупраков.