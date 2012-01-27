За страховщихов и техосмотр взялась ФСФР

Результаты проведенных проверок страховщики должны представит в ФСФР не позднее 20 февраля. В случае выявления нарушений, страховым компаниям необходимо будет представить объяснение причин допущенных нарушений, а также документы, подтверждающие их устранение. Кроме того, страховые компании должны будут отчитаться о комплексе мер, принятых ими в целях недопущения повторения подобных нарушений в дальнейшем.

