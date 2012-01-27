За страховщихов и техосмотр взялась ФСФР

Posted 27 января 2012, 08:40
Published 27 января 2012, 08:40
Modified 2 марта 2023, 16:35
Updated 2 марта 2023, 16:35
Федеральная служба по финансовым рынкам считает, что страховые компании, при заключении ими договоров ОСАГО, должны неукоснительно соблюдать нормы страхового законодательства, ответственно подходя к вопросу наличия правильно оформленного талона технического осмотра в пакете документов, необходимых для заключения такого полиса.
Под пристальное внимание надзорного органа попали ОСАО «РЕСО-Гарантия», ОАО «СГ МСК», ОСАО «Ингосстрах», СОАО «ВСК», ООО «СК «Согласие», ОАО СК «РОСНО», ОАО «Альфастрахование», ЗАО «Страховая группа «УралСиб», ОСАО «Россия», ЗАО «МАКС», ОАО «ГСК «Югория», ООО «Группа Ренессанс Страхование», ООО СК «Цюрих», ЗАО «ГУТА-Страхование».
ФСФР направила крупным федеральным страховым компаниям письма с запросом информации и требованием о проведении внутренних проверок. В ответ страховщики должны представить в службу реестры договоров ОСАГО, заключенные в период с 1 по 15 января 2012 года включительно, с указанием реквизитов талонов технического осмотра.
Одновременно с этим страховые компании должны провести внутренние проверки на предмет выявления возможных нарушений страхового законодательства при заключении договоров ОСАГО в период с 1 по 15 января 2012 года включительно в части наличия талона технического осмотра.
Результаты проведенных проверок страховщики должны представит в ФСФР не позднее 20 февраля. В случае выявления нарушений, страховым компаниям необходимо будет представить объяснение причин допущенных нарушений, а также документы, подтверждающие их устранение. Кроме того, страховые компании должны будут отчитаться о комплексе мер, принятых ими в целях недопущения повторения подобных нарушений в дальнейшем.