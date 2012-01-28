В Краснокамске неизвестные подожгли редакцию местной газеты

Как сообщает сайт «Яблока», около 4 часов утра по местному времени неизвестный мужчина разбил окно редакции и бросил туда бутылку с зажигательной смесью. За считанные минуты помещение полностью выгорело. Огнем уничтожено оборудование, бухгалтерская документация и архив газеты. Общий ущерб Колоколова оценивает в 300 тысяч рублей.