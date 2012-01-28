properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января 2012, 14:12

Published 28 января 2012, 14:12

Modified 2 марта 2023, 16:35

Updated 2 марта 2023, 16:35

В Краснокамске неизвестные подожгли редакцию местной газеты

28 января 2012, 14:12
Сюжет
Жесть
Главный редактор газеты «Вечерний Краснокамск» связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

В результате поджога, совершенного в ночь с 27 на 28 января, была полностью уничтожена редакция газеты «Вечерний Краснокамск», учредителем и редактором которой является лидер регионального отделения партии «Яблоко», депутат городской думы Краснокамска Ольга Колоколова.

Как сообщает сайт «Яблока», около 4 часов утра по местному времени неизвестный мужчина разбил окно редакции и бросил туда бутылку с зажигательной смесью. За считанные минуты помещение полностью выгорело. Огнем уничтожено оборудование, бухгалтерская документация и архив газеты. Общий ущерб Колоколова оценивает в 300 тысяч рублей.

Колоколова связывает поджог со своей профессиональной деятельностью: в прошлом году в газете вышел ряд публикаций о коррупции, якобы имевшей место в администрации Краснокамска.

#Происшествия#Жесть#Поджог
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика