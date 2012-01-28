В Краснокамске неизвестные подожгли редакцию местной газеты

Posted 28 января 2012, 14:12
Published 28 января 2012, 14:12
Modified 2 марта 2023, 16:35
Updated 2 марта 2023, 16:35
В результате поджога, совершенного в ночь с 27 на 28 января, была полностью уничтожена редакция газеты «Вечерний Краснокамск», учредителем и редактором которой является лидер регионального отделения партии «Яблоко», депутат городской думы Краснокамска Ольга Колоколова.
Как сообщает сайт «Яблока», около 4 часов утра по местному времени неизвестный мужчина разбил окно редакции и бросил туда бутылку с зажигательной смесью. За считанные минуты помещение полностью выгорело. Огнем уничтожено оборудование, бухгалтерская документация и архив газеты. Общий ущерб Колоколова оценивает в 300 тысяч рублей.
Колоколова связывает поджог со своей профессиональной деятельностью: в прошлом году в газете вышел ряд публикаций о коррупции, якобы имевшей место в администрации Краснокамска.