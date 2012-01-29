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Posted 29 января 2012, 08:23

Published 29 января 2012, 08:23

Modified 2 марта 2023, 16:35

Updated 2 марта 2023, 16:35

Аренда самолета, на котором летает токарь из Перми — €3-4 тысячи в час

29 января 2012, 08:23
Сюжет
Госдума
Избравшись в депутаты Госдумы, Валерий Трапезников стал одним из самых активных агитаторов Владимира Путина. Судя по всему, борец за будущее рабочих убежден в том, что цель оправдывает средства.

Агитационный тур доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина начался 15 января, а закончится в эти выходные, сообщает Forbes.Ru. За две недели сторонники премьера должны были объехать десятки городов от Москвы до Сахалина, с графиком по два города в день.

Вместе с президентом Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем самыми активными агитаторами из «народного штаба» кандидата оказались трое новоявленных депутатов Госдумы, прошедших во фракцию «Единой России» через ОНФ, — токарь из Перми Валерий Трапезников, учительница истории из города Балашов Саратовской области Людмила Бокова и нижнетагильский пенсионер-металлург Валерий Якушев. Кампания Владимира Путина противоречива: люди из народа — врач, токарь и колхозница — летают по России на частном бизнес-джете комплектации «люкс».

В аэропорту Владивостока, откуда агитбригада вылетела 26 января в 14:25 по местному времени, Forbes.Ru сообщили, что борт принадлежит австрийской авиакомпании Avcon Jet AG. По оценке собеседника на рынке VIP-авиации, часовая стоимость фрахта такого самолета даже с учетом дисконта составляет не меньше €3-4 тысяч.

На сайте Avcon месячная стоимость аренды самолетов канадского производителя колеблется от чуть более чем $10 000 до $250 000 в зависимости от модели и условий фрахта. В случае долгосрочной аренды (на срок от 60 месяцев) речь идет о суммах от $9 млн.

Представитель ОНФ, услышав вопрос о стоимости поездки и источнике средств, сказал, что все оплачено из избирательного фонда кандидата (по данным ЦИК на 24 января, в избирательный фонд Путина поступило 177,9 млн, израсходовано более 3 млн рублей). Сведениями о том, каким образом осуществляются поездки и используется ли для перевозки путинских агитбригад бизнес-авиация, в ОНФ не располагают.

По словам пресс-секретаря премьера Дмитрия Пескова, тур напротив не оплачивался из фонда кандидата. Все участники поездки — активные сторонники ОНФ, они входят в общественные организации, которые сами по себе активно работают, поездка, возможно, проводится по линии этих организаций, говорит он.

Путин, говорит Песков, не в курсе графика поездки и того, как и на чем она осуществляется: «Но у Рошаля и других участников очень напряженный график, это нужно учитывать». Себестоимость полета того же Bombardier меньше прочих самолетов, отмечает собеседник.

#Политика#Госдума#Самолет
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