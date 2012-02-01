properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля 2012, 10:57

Published 1 февраля 2012, 10:57

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

Александр Камалов: Я не вижу возможностей для повышения ставок по вкладам

1 февраля 2012, 10:57
Первый заместитель председателя Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Александр Камалов советует успевать открывать депозиты.

Александр Камалов, первый заместитель председателя Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России», считает, что существующий сегодня уровень ставок по вкладам является максимальным для 2012 года.

«Я не вижу трендов в экономике, которые бы обусловили повышение процентных ставок, — заявляет специалист. — Так что надо успевать размещаться».

Отметим, что по данным Банка России на конец января 2012 году максимальные процентные ставки по вкладам в рублях в крупнейших кредитных организациях страны составили 9,51%. За последние 10 дней января они поднялись на 0,04%. Напомним, что каждые 10 дней Центробанк мониторит ставки в десяти банках. В их числе Сбербанк России, ВТБ24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Уралсиб, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

#Банки#Сбербанк#Вклады#Проценты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика