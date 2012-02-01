Александр Камалов: Я не вижу возможностей для повышения ставок по вкладам

Отметим, что по данным Банка России на конец января 2012 году максимальные процентные ставки по вкладам в рублях в крупнейших кредитных организациях страны составили 9,51%. За последние 10 дней января они поднялись на 0,04%. Напомним, что каждые 10 дней Центробанк мониторит ставки в десяти банках. В их числе Сбербанк России, ВТБ24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Уралсиб, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.