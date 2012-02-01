Александр Камалов: Я не вижу возможностей для повышения ставок по вкладам

Posted 1 февраля 2012, 10:57
Published 1 февраля 2012, 10:57
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
Александр Камалов, первый заместитель председателя Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России», считает, что существующий сегодня уровень ставок по вкладам является максимальным для 2012 года.
«Я не вижу трендов в экономике, которые бы обусловили повышение процентных ставок, — заявляет специалист. — Так что надо успевать размещаться».
Отметим, что по данным Банка России на конец января 2012 году максимальные процентные ставки по вкладам в рублях в крупнейших кредитных организациях страны составили 9,51%. За последние 10 дней января они поднялись на 0,04%. Напомним, что каждые 10 дней Центробанк мониторит ставки в десяти банках. В их числе Сбербанк России, ВТБ24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Уралсиб, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.