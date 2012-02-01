Алексей Навальный провел встречу с финансистами инвестиционных банков

Posted 1 февраля 2012, 08:35
Published 1 февраля 2012, 08:35
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
Известный блогер, оппозиционер Алексей Навальный провел презентацию политической и экономической программ перед стратегами российских инвестбанков. Его политическая цель — перевыборы депутатов в декабре и президента — через 1,5 года. В экономике его устраивает «Стратегия-2020» Владимира Путина, пишет «Газета.ru».
Поговорить с одним из лидеров российского протестного движения пришли около 40 финансистов. Среди присутствовавших были Иван Чакаров, главный экономист «Ренессанс Капитала», Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка, стратег Citi Андрей Кузнецов, главный экономист отделения Barclays Capital в Москве Владимир Пантюшин, а также представители «Тройки Диалог», ВТБ, Credit Suisse и других банков.
Понять, что собой представляет Навальный, инвестсообществу не удалось. Однако два факта для Чакарова очевидны. «Навальный придал новый интересный вкус политическому процессу, и перед ним длинный путь, „чтобы втереться в доверие к большинству жителей России“», — цитирует экономиста издание.
Одна из целей собрания — успокоить инвесторов, говорит Кузнецов. «В России существует политическая неопределенность, связанная с протестными движениями, и многие инвесторы обеспокоены этим», — отмечает экономист.