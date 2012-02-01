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Posted 1 февраля 2012, 08:35

Published 1 февраля 2012, 08:35

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

Алексей Навальный провел встречу с финансистами инвестиционных банков

1 февраля 2012, 08:35
Сюжет
Навальный
Понять, что собой представляет известный оппозиционер, инвестсообществу не удалось.

Известный блогер, оппозиционер Алексей Навальный провел презентацию политической и экономической программ перед стратегами российских инвестбанков. Его политическая цель — перевыборы депутатов в декабре и президента — через 1,5 года. В экономике его устраивает «Стратегия-2020» Владимира Путина, пишет «Газета.ru».

Поговорить с одним из лидеров российского протестного движения пришли около 40 финансистов. Среди присутствовавших были Иван Чакаров, главный экономист «Ренессанс Капитала», Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка, стратег Citi Андрей Кузнецов, главный экономист отделения Barclays Capital в Москве Владимир Пантюшин, а также представители «Тройки Диалог», ВТБ, Credit Suisse и других банков.

Понять, что собой представляет Навальный, инвестсообществу не удалось. Однако два факта для Чакарова очевидны. «Навальный придал новый интересный вкус политическому процессу, и перед ним длинный путь, „чтобы втереться в доверие к большинству жителей России“», — цитирует экономиста издание.

Одна из целей собрания — успокоить инвесторов, говорит Кузнецов. «В России существует политическая неопределенность, связанная с протестными движениями, и многие инвесторы обеспокоены этим», — отмечает экономист.

#Банки#Навальный
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