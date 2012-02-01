Алексей Навальный провел встречу с финансистами инвестиционных банков

Понять, что собой представляет Навальный, инвестсообществу не удалось. Однако два факта для Чакарова очевидны. «Навальный придал новый интересный вкус политическому процессу, и перед ним длинный путь, „чтобы втереться в доверие к большинству жителей России“», — цитирует экономиста издание.