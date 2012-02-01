Спецпредложение банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» — кредитная карта под обеспечение вклада

Срок действия кредитной линии по карте равен сроку действия вклада и может быть пролонгирован при продлении клиентом депозита. Минимальный лимит кредитования составляет 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов США или 800 евро, максимальный кредитный лимит рассчитывается индивидуально и составляет до 80% от суммы вклада. Льготный период распространяется на все безналичные операции по карте и составляет до 51 дня. Годовая процентная ставка зависит от выбранной клиентом категории карты и валюты кредита, нижний уровень ставок — 14% годовых.