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Posted 1 февраля 2012, 09:22

Published 1 февраля 2012, 09:22

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

Спецпредложение банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» — кредитная карта под обеспечение вклада

1 февраля 2012, 09:22
В рамках нового тарифного плана «Премиальный» оформить кредитную карту можно на специальных условиях.

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» предлагает клиентам новый тарифный план «Премиальный» для оформления кредитной карты с льготным периодом под обеспечение депозита. Тариф позволяет получить карту с индивидуальным кредитным лимитом до 80% от суммы вклада, предоставив в банк только один документ — российский паспорт.

Павел Ильин, заместитель Председателя Правления ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»:Новое предложение адресовано клиентам, которые хотят реализовать свои планы с помощью надежного финансового источника, не отвлекая от накоплений собственные средства. Воспользоваться тарифным планом «Премиальный» и открыть кредитную карту с льготным периодом на специальных условиях могут клиенты, разместившие в банке один или несколько вкладов на общую сумму от 100 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте на срок не менее 100 календарных дней. При этом клиенты не ограничены в выборе накопительной программы, к их услугам все вклады банка.

Срок действия кредитной линии по карте равен сроку действия вклада и может быть пролонгирован при продлении клиентом депозита. Минимальный лимит кредитования составляет 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов США или 800 евро, максимальный кредитный лимит рассчитывается индивидуально и составляет до 80% от суммы вклада. Льготный период распространяется на все безналичные операции по карте и составляет до 51 дня. Годовая процентная ставка зависит от выбранной клиентом категории карты и валюты кредита, нижний уровень ставок — 14% годовых.

В рамках тарифного плана «Премиальный» клиенты могут самостоятельно выбрать категорию карты. Независимо от ее типа услуга «СМС-информирование» предоставляется банком бесплатно. По картам Classic, Gold и Platinum бесплатно также подключается система «Интернет-Банк». Кроме того, в рамках данного тарифа предусмотрены льготные комиссии на банковское обслуживание и возможность выпуска дополнительных карт.

Подробнее с условиями оформления кредитной карты с льготным периодом по тарифному плану «Премиальный» можно ознакомиться на официальном сайте.

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