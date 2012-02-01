Спецпредложение банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» — кредитная карта под обеспечение вклада

Posted 1 февраля 2012, 09:22
Published 1 февраля 2012, 09:22
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» предлагает клиентам новый тарифный план «Премиальный» для оформления кредитной карты с льготным периодом под обеспечение депозита. Тариф позволяет получить карту с индивидуальным кредитным лимитом до 80% от суммы вклада, предоставив в банк только один документ — российский паспорт.
Срок действия кредитной линии по карте равен сроку действия вклада и может быть пролонгирован при продлении клиентом депозита. Минимальный лимит кредитования составляет 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов США или 800 евро, максимальный кредитный лимит рассчитывается индивидуально и составляет до 80% от суммы вклада. Льготный период распространяется на все безналичные операции по карте и составляет до 51 дня. Годовая процентная ставка зависит от выбранной клиентом категории карты и валюты кредита, нижний уровень ставок — 14% годовых.
В рамках тарифного плана «Премиальный» клиенты могут самостоятельно выбрать категорию карты. Независимо от ее типа услуга «СМС-информирование» предоставляется банком бесплатно. По картам Classic, Gold и Platinum бесплатно также подключается система «Интернет-Банк». Кроме того, в рамках данного тарифа предусмотрены льготные комиссии на банковское обслуживание и возможность выпуска дополнительных карт.
Подробнее с условиями оформления кредитной карты с льготным периодом по тарифному плану «Премиальный» можно ознакомиться на официальном сайте