Сбербанк России запустил новый продукт для финансирования нового бизнеса

Posted 2 февраля 2012, 04:13
Published 2 февраля 2012, 04:13
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
Сбербанк России сообщает, что запустил новый продукт «Бизнес-Старт», позволяющий получить финансирование для успешного запуска нового бизнеса (приобретение франшизы).
Запуская продукт «Бизнес-старт», Сбербанк открывает новую эпоху в развитии в России малого предпринимательства. Запуск «Бизнес-старта» — это первый шаг в реализации новой стратегии Сбербанка по работе с малым бизнесом, направленной на создание новых успешных компаний и комплексную поддержку предпринимателей на всех этапах ведения бизнеса — от его создания до развития и активного роста.
В рамках данного продукта предлагаются готовые бизнес-решения: клиент может открыть салон красоты, ресторан, магазин, выбрав одну из предлагаемых Банком бизнес технологий, зарекомендовавших себя на рынке страны. На сегодняшний день Западно-Уральский банк уже готов предложить 10 бизнес решений.
Начинающему предпринимателю необходимо предпринять всего лишь ряд действий: обратиться в Сбербанк, выбрать готовое бизнес-решение, получить одобрение компании-франчайзера, принести в банк необходимый для кредитования пакет документов, внести первоначальный взнос и стать владельцем собственного бизнеса.
На сайте Сбербанка в разделе «Малому бизнесу» можно пройти бесплатный обучающий курс, выбрать готовое решение и затем получить кредит в сумме до 3 млн рублей (до 70% объема средств, необходимых для запуска бизнеса). Продукт не требует никакого залогового обеспечения, кроме имущества, приобретенного в процессе ведения бизнеса.
Помимо собственно кредитования, продукт «Бизнес-Старт» включает в себя целый набор сервисов, которые помогут начинающему предпринимателю быстро освоиться в бизнес-среде. Обращаясь к продукту «Бизнес-Старт», клиент получает всестороннюю поддержку со стороны Сбербанка и стабильные технологии ведения бизнеса, разработанные и реализуемые франчайзером.
Получить подробную информацию по услугам для корпоративных клиентов Сбербанка России можно на официальном сайте банка.