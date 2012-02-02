Сбербанк России запустил новый продукт для финансирования нового бизнеса

Запуская продукт «Бизнес-старт», Сбербанк открывает новую эпоху в развитии в России малого предпринимательства. Запуск «Бизнес-старта» — это первый шаг в реализации новой стратегии Сбербанка по работе с малым бизнесом, направленной на создание новых успешных компаний и комплексную поддержку предпринимателей на всех этапах ведения бизнеса — от его создания до развития и активного роста.