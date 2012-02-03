Maksim-perm: Даже не знаю, куда мне сегодня машину ставить

Posted 3 февраля 2012, 14:13
Published 3 февраля 2012, 14:13
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
Руководство ТРК «Семья» приняло решение расторгнуть договор с организацией, которая предоставляет услуги парковки, если нарушения подтвердятся. Об этом Properm.ru сообщил блогер maksim-perm, который описал историю о том, что может произойти с автомобилями в подземной стоянке ТРК.
«Когда я обедал в кафе на Нагорном, мне позвонила женщина, которая представилась руководителем арендного направления в гипермаркете «Семья», - рассказал Properm.ru Максим, обладатель автомобиля LADA Priora. - Она сказала, что сейчас проводится проверка и просматриваются видеозаписи, которых я так добивался. Примечательно, что, когда я в 9 часов утра уезжал с парковки ТРК, все колеса поврежденных автомобилей – Lexus, Mercedes, Mini Cooper, уже были накачаны заново. Я думаю, если на видео видно, кто их накачивал этой ночью, станет ясно, кто их спускал».
По словам блогера, сейчас решается вопрос о расторжении договора с фирмой, которая оказывала услуги автопарковки. Как оказалось, ни лицензии, ни документов на охрану автомобилей у этой компании нет.
«Я ставлю машину на стоянку в ТРК «Семья» уже четвертый год, у меня карточка постоянного клиента, - добавил блогер. – Они и раньше спускали колеса неплательщикам, но до тех пор меня это не задевало, поэтому я молчал. Да и в этом случае, если бы охранники позволили мне отсмотреть запись и сделать скриншот, я бы отстал, но они не хотели сдавать своего, поэтому я отразил этот скандал в своем блоге. На самом деле очень удобная парковка. Я туда ее и летом ставлю. Вытяжка отличная, вентиляция и влажности нет. Не знаю, куда мне сегодня вечером машину ставить».
«На самом деле, действительно много халявщиков, которые ставят автомобиль на стоянку на сутки и пропадают на несколько дней, - отметил Максим. – Но есть и менее болезненные способы решения проблемы. Можно купить несколько блокираторов, ставишь их на автомобиль, и владелец никуда не уедет. Этот способ машину не портит. Больше этого меня беспокоит то, что в действительности хоть что может случиться с твоим автомобилем, и если это не вылезет на поверхность, владелец будет предоставлен сам себе».
«Посмотрим, что будет дальше, - заключил Максим. – У меня в комментариях блогеры написали, что такие убытки пострадавшим будут компенсированы. Может быть и заплатят».