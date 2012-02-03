Maksim-perm: Даже не знаю, куда мне сегодня машину ставить

«Я ставлю машину на стоянку в ТРК «Семья» уже четвертый год, у меня карточка постоянного клиента, - добавил блогер. – Они и раньше спускали колеса неплательщикам, но до тех пор меня это не задевало, поэтому я молчал. Да и в этом случае, если бы охранники позволили мне отсмотреть запись и сделать скриншот, я бы отстал, но они не хотели сдавать своего, поэтому я отразил этот скандал в своем блоге. На самом деле очень удобная парковка. Я туда ее и летом ставлю. Вытяжка отличная, вентиляция и влажности нет. Не знаю, куда мне сегодня вечером машину ставить».