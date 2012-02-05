properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля 2012, 11:59

Published 5 февраля 2012, 11:59

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

В ДТП под Горнозаводском погибли 4 человека

5 февраля 2012, 11:59
Сюжет
Дтп
Жизни двух взрослых и двух несовершеннолетних детей унес неудачный обгон.

Трагическая авария, унесшая жизни четырех человек, прозошла в субботу, 4 февраля, около 12:30 в трех километрах от Горнозаводска, на 24-м километре автодороги «Кунгур — Соликамск — Горнозаводск».

По предварительной версии ГИБДД, водитель автомобиля «Шевроле Ланос», совершая маневр обгона на участке опасного поворота с ограниченной видимостью, не справился с управлением и допустил столкновение со встречной автомашиной — грузовиком «Вольво». После этого произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21099, которую обгонял вероятный виновник аварии, с «Шевроле Ланосом».

Как сообщают очевидцы аварии на городском форуме Teron.ru, водитель фуры пытался предупредить столкновения как мог.

Dimisco, пользователь Teron.ru:Легковую после завершения обгона начало мотать по трассе, Ехвшая на встречу (в сторону Чусового) фура Вольво оттормаживалась как могла, (по обеим сторонам дороги стоят ограждения) но все равно легковушка залетела под фуру. В легковой все погибли...

Авария унесла жизни водителя и всех пассажиров «Шевроле Ланоса». В автомобиле находились женщина 1963 года рождения, а также двое детей — 10-ит и 4-х лет. Никто из людей, находящихся в «Вольво» и ВАЗе не пострадал.

Видео: УГИБДД ГУВД по Пермскому краю

#Авто#Дтп#Авария#Встречная полоса движения#Обгон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика