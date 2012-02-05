В ДТП под Горнозаводском погибли 4 человека

Авария унесла жизни водителя и всех пассажиров «Шевроле Ланоса». В автомобиле находились женщина 1963 года рождения, а также двое детей — 10-ит и 4-х лет. Никто из людей, находящихся в «Вольво» и ВАЗе не пострадал.