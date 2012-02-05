В ДТП под Горнозаводском погибли 4 человека

Posted 5 февраля 2012, 11:59
Published 5 февраля 2012, 11:59
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
Трагическая авария, унесшая жизни четырех человек, прозошла в субботу, 4 февраля, около 12:30 в трех километрах от Горнозаводска, на 24-м километре автодороги «Кунгур — Соликамск — Горнозаводск».
По предварительной версии ГИБДД, водитель автомобиля «Шевроле Ланос», совершая маневр обгона на участке опасного поворота с ограниченной видимостью, не справился с управлением и допустил столкновение со встречной автомашиной — грузовиком «Вольво». После этого произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21099, которую обгонял вероятный виновник аварии, с «Шевроле Ланосом».
Как сообщают очевидцы аварии на городском форуме Teron.ru, водитель фуры пытался предупредить столкновения как мог.
Авария унесла жизни водителя и всех пассажиров «Шевроле Ланоса». В автомобиле находились женщина 1963 года рождения, а также двое детей — 10-ит и 4-х лет. Никто из людей, находящихся в «Вольво» и ВАЗе не пострадал.
Видео: УГИБДД ГУВД по Пермскому краю