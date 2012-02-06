4 марта пермяки смогут увидеть прямую трансляцию с избирательных участков

В течение декабря — января проводилось обследование избирательных участков на предмет технической возможности установки оборудования по видеонаблюдению. Всего на территории Пермского края системой видеонаблюдения будут оснащены все 1878 избирательных участков, кроме 40 избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей: в больницах, санаториях, СИЗО и т.д.