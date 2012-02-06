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Posted 6 февраля 2012, 09:28

Published 6 февраля 2012, 09:28

Modified 2 марта 2023, 16:31

Updated 2 марта 2023, 16:31

4 марта пермяки смогут увидеть прямую трансляцию с избирательных участков

6 февраля 2012, 09:28
Почти все участки на территории Пермского края будет оборудованы видеокамерами.

3 февраля 2012 года на избирательном участке города Перми состоялась презентация комплекса видеонаблюдения за процессом голосования на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года.

Напомним, 15 декабря 2011 года премьер-министр России Владимир Путин предложил оборудовать все избирательные участки веб-камерами. Единственным поставщиком данных услуг Правительством Российской Федерации была определена компания ОАО «Ростелеком».

В течение декабря — января проводилось обследование избирательных участков на предмет технической возможности установки оборудования по видеонаблюдению. Всего на территории Пермского края системой видеонаблюдения будут оснащены все 1878 избирательных участков, кроме 40 избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей: в больницах, санаториях, СИЗО и т.д.

В день голосования, 4 марта 2012 года, в силу технических причин трансляция в режиме он-лайн будет вестись с 1596 избирательных участков, на остальных избирательных участках будет вестись видеозапись, сообщает краевой избирком.

#Политика#Избирком#Выборы президента
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