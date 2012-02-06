Дольщики дома на ул. Ушакова, 21: Наш конкурсный управляющий аффилирован застройщику

Posted 6 февраля 2012, 02:10
Published 6 февраля 2012, 02:10
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
Дольщики объекта незавершенного строительства по адресу: ул. Адмирала Ушакова, 21, подозревают, что конкурсный управляющий Андрей Котельников действует в интересах застройщика дома — некоммерческого фонда «Патриоты».
«Мы уверены, что конкурсный управляющий действует в интересах определенных людей — Алексея Лобанова (вице-президент НФПЗ „Патриоты“) и Ирины Малыгиной, которые некогда обещали под предлогом передачи им площадки на ул. Макарова, 23 достоить комплекс на ул. Ушакова, 21, — рассказала организатор инициативной группы дольщиков на ул. Ушакова, 21 Елена Тишкевич. — На сегодняшний день они являются застройщикаки дома на ул. Макарова 23. Эти люди преследуют цель получить незастроенный участок на ул. Ушакова 21 и распорядиться им в своих интересах».
«В 2009 году у нашего застройщика, некоммерческого фонда „Патриоты“, начались проблемы, — напомнила Тишкевич. — Мэрия допустила переуступку прав требования на вторую строительную площадку „Патриотов“, которая также возводилась на средства дольщиков — дом на ул. Макарова, 23. После этого всех дольщиков дома на ул. Макарова, 23 и еще одной площадки НФ — на ул. Подлесная, 11б, под предлогом того, что вероятность достройки Ушакова, 21 гораздо выше двух других объектов, убедили зарегистрировать свои договоры на квартиры в этом доме».
На возможную аффилированность арбитражного управляющего в своем блоге указывает и министр градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края Алексей Храпков. «На сегодняшний день абсолютное большинство судебных процессов по включению „дольщиков“ в реестр кредиторов заканчивается в пользу „дольщиков“. Это положительный момент. Гражданам, давшим соответствующее согласие, юридическое сопровождение оказывает ОАО „ПАИЖК“. Только по одному (!) объекту (Ушакова, 21) конкурсной управляющий А.Котельников практически на каждое решение, а их уже состоялось почти 200 (!), подает апелляцию, — удивляется Храпков. — И даже проиграв апелляцию по одному из „дольщиков“ подал кассационную жалобу! При этом А.Котельников также является конкурсным управляющим по объекту Екатерининская (Большевистская), 175 и там нет обжалования аналогичных судебных решений с его стороны! Логики в действиях конкурсного управляющего не вижу. В ближайшее время запланирована с ним встреча».
Добавим, что ранее Котельников был привлечен к административной ответственности за нарушения законодательства в части ведения реестра требований кредиторов. В связи с выявленными нарушениями прокурором Кировского района в отношении Котельникова было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст. 14.13 КоАП РФ (неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве). Решением Арбитражного суда Пермского края конкурсный управляющий был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 500 рублей.