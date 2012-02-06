Дольщики дома на ул. Ушакова, 21: Наш конкурсный управляющий аффилирован застройщику

На возможную аффилированность арбитражного управляющего в своем блоге указывает и министр градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края Алексей Храпков. «На сегодняшний день абсолютное большинство судебных процессов по включению „дольщиков“ в реестр кредиторов заканчивается в пользу „дольщиков“. Это положительный момент. Гражданам, давшим соответствующее согласие, юридическое сопровождение оказывает ОАО „ПАИЖК“. Только по одному (!) объекту (Ушакова, 21) конкурсной управляющий А.Котельников практически на каждое решение, а их уже состоялось почти 200 (!), подает апелляцию, — удивляется Храпков. — И даже проиграв апелляцию по одному из „дольщиков“ подал кассационную жалобу! При этом А.Котельников также является конкурсным управляющим по объекту Екатерининская (Большевистская), 175 и там нет обжалования аналогичных судебных решений с его стороны! Логики в действиях конкурсного управляющего не вижу. В ближайшее время запланирована с ним встреча».