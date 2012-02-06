Команды F1 продемонстрировали болиды сезона 2012

Posted 6 февраля 2012, 08:00
Published 6 февраля 2012, 08:00
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
Основные ухищрения инженеров в этом году идут на оптимизацию аэродинамики. И на внешний вид.
Начнем с конца. Lotus, бросившие Виталия Петрова и взявшие блудного Кими Райконена, сорвали покрывало с болида R20. Самый заметный элемент — нос с «горбинкой» возле передней подвески. Говорят, это связано с поправками тех.регламента чемпионата: нос машины теперь должен находиться в .550 мм от поверхности земли.
Своеобразная форма носа и у болида Scuderia Ferrari, презентацию которого пришлось немного скомкать. В Маранелло пошел снег, потому машину показали в интернет-трансляции.
Передняя и задняя подвески машины переработаны, навесные элементы тоже. Из-за этого болди стал более компактным.
Без носовых извращений обошлись в Суррее: McLaren MP4-27 сильнее других конкурентов внешне напоминает машину прошлого года.
Шасси машины и электронные системы подвергли тщательной ревизии, чтобы устранить слабые места минувшего года. Также перестряхнули систему охлаждения и коробку передач.
Свои болиды показали и команды-аутсайдеры. Ничем примечательным, кроме горбатых носов, они не отличаются. Стартовали бы — и на том спасибо.
В боевых условиях болиды покажут уже 7 февраля в Хересе, Испания. А первое гран-при 2012 года пройдет 18 марта.
Рассмотреть машины со всех ракурсов можно в фотогалерее ниже.
Кирилл Зайцев