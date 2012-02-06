Страховщикам хотят запретить сотрудничество с банками

Posted 6 февраля 2012, 03:42
Published 6 февраля 2012, 03:42
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
Депутаты Государственной Думы РФ в первом чтении приняли поправки к закону «Об организации страхового дела», согласно которым банки не могут выступать страховыми агентами, а значит, заниматься реализацией страховых продуктов. Как сообщает газета «Коммерсантъ», принятие закона в такой редакции поставит под угрозу доходность бизнеса не только страховщиков, которым сотрудничество с банками приносит шестую часть премий, но и кредитным организациям, которым реализация страховок дает 15-20% комиссионных сборов.
По подсчетам «Эксперт РА», в 2010 году банковский канал принес страховщикам шестую часть сборов — 100 млрд рублей. Аналитики прогнозировали, что в 2011 году этот показатель должен был бы составить до 115 млрд рублей. «Реальная цифра может быть существенно выше,— предупреждает заместитель главы рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев.
По словам генерального директора «АльфаСтрахования» Владимира Скворцов, страхование жизни в 70% продается через банки, каско — в 20-25%. Эта поправка ставит под сомнение вопросы работы страховщиков не только с банками, но и с автодилерами. Она не выгодна всем, но менее всего бьет по тем страховщикам, у кого банковский канал не является приоритетом.
Александр Кинев, директор страхового брокера «АСКО Финансовые услуги», также отмечает, что рынок страхования напрямую зависит от кредитования и значительная часть премий — это страхование залогового имущества, жизни и здоровья заемщика, при этом для некоторых страховщиков банковский канал продаж является основым. «С одной стороны, можно приветствовать тот факт, что власти хотят привести в порядок страхвую отрасль. Но с другой — не будет этого механизма, придумают другой», — заключает собеседник Properm.ru.