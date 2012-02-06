Страховщикам хотят запретить сотрудничество с банками

По словам генерального директора «АльфаСтрахования» Владимира Скворцов, страхование жизни в 70% продается через банки, каско — в 20-25%. Эта поправка ставит под сомнение вопросы работы страховщиков не только с банками, но и с автодилерами. Она не выгодна всем, но менее всего бьет по тем страховщикам, у кого банковский канал не является приоритетом.