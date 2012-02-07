Чиновники из Новых Лядов тоже хотят ездить на «Тойоте»

Должностные лица Новых Лядов желают передвигаться по служебным нуждам на автомобиле Toyota Corolla (или аналогичном) круглосуточно, в будни и праздники. Впридачу к машине требуется опытный водитель со стажем не менее 3 лет. Из дополнительных пожеланий, указанных в технической заявке тендера: замена машины в случае ДТП в течение часа, отсутствие в салоне машины запахов алкоголя и парфюмерии, круглосуточное диспетчерское обслуживание и подача машины в течение 20 минут.