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Posted 7 февраля 2012, 11:40

Published 7 февраля 2012, 11:40

Modified 2 марта 2023, 16:31

Updated 2 марта 2023, 16:31

Чиновники из Новых Лядов тоже хотят ездить на «Тойоте»

7 февраля 2012, 11:40
Анастасия Вяткина
«Управлять мечтой» работники МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» хотят на договорной основе с нанятым водителем.

Тендер на оказание услуг по перевозке должностных лиц муниципального казенного учреждения «Благоустройство поселка Новые Ляды» размещен на официальном сайте госзакупок. Проще говоря, речь идет не о покупке автомобиля, а об оказании услуг такси.

Должностные лица Новых Лядов желают передвигаться по служебным нуждам на автомобиле Toyota Corolla (или аналогичном) круглосуточно, в будни и праздники. Впридачу к машине требуется опытный водитель со стажем не менее 3 лет. Из дополнительных пожеланий, указанных в технической заявке тендера: замена машины в случае ДТП в течение часа, отсутствие в салоне машины запахов алкоголя и парфюмерии, круглосуточное диспетчерское обслуживание и подача машины в течение 20 минут.

Стоимость оказываемых услуг чиновники оценивают в 483 000 рублей из бюджета Перми за период обслуживания с 1 марта по 20 декабря 2012 года.

Скромнее к выбору автомобиля подошел комитета социальной защиты населения администрации города Перми, также разместивший на сайте госзакупок заявку на оказание услуги по перевозке должностных лиц. За 407 928 рублей работники социального ведомства хотят передвигаться на автомобиле седане С-класса, с двигателем 1,8 литра и 6 подушками безопасности.

Пожеланий по марке и модели автомобиля социальное ведомство не высказывает, однако заявленные характеристики больше соответствуют не популярным чиновничьим Toyota Corolla/Avensis/Camry, а Ford Focus.

Отметим, размещенные на сайте госзакупок заявки от МЧС и ГИБДД на покупку автомобилей для служебных нужд включают в себя еще более скромные требования, под которые подходят разве что под продукцию отечественного автопрома и недорогих китайских машин.

#Мнения#Авто#Тендер#Toyota#Все хотят тойоту
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