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Posted 7 февраля 2012, 11:41

Published 7 февраля 2012, 11:41

Modified 2 марта 2023, 16:31

Updated 2 марта 2023, 16:31

Ради продолжения пермского «Арбата» расселят шесть муниципальных зданий

7 февраля 2012, 11:41
В 2012 году в рамках проекта создания пешеходной улицы Пермская будут проданы шесть муниципальных зданий в квартале от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда».

Сегодня, 7 февраля, на совместном заседании комитетов по пространственному развитию и развитию человеческого потенциала Пермской городской думы обсуждался вопрос о развитии пешеходной улицы Пермская, сообщает «Business Class». В 2012 году основная работа будет осуществляться в квартале от Комсомольского проспекта до ул. Газеты Звезда.

В связи с этим будут освобождены шесть зданий, находящиеся в муниципальной собственности. Данные объекты по конкурсу передадут под реализацию культурных проектов, в них также разместятся фронт-офисы тех организаций, которые смогут оказывать сервисные услуги.

Власти планируют осуществить масштабную реконструкцию улицы и перекладку коммунальных сетей. Сейчас прорабатывается вопрос, связанный с разделением земельных участков и определением их собственников — в марте состоятся публичные слушания по установке публичных сервитутов, при этом заезды в прилегающие дворовые пространства предполагается организовать со стороны улиц Ленина и Луначарского.

По словам председателя комитета по культуре администрации Перми Вячеслава Торчинского, продолжение пешеходной улицы до ул. Сибирской — «долгосрочный проект» и в этом году его завершение не планируется.

#Недвижимость#Комсомольский проспект#Торчинский
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