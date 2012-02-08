ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» признано победителем Всероссийского конкурса

Posted 8 февраля 2012, 10:02
Published 8 февраля 2012, 10:02
Modified 2 марта 2023, 16:31
Updated 2 марта 2023, 16:31
Пермским нефтедобытчикам вручена награда в номинации «За высокую социальную эффективность». Конкурсная комиссия высоко оценила вклад предприятия в реализацию значимых общественно признанных корпоративных инициатив.
Всероссийский конкурс «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность» проводится ежегодно Российским союзом промышленников и предпринимателей с целью определения динамично развивающихся организаций на основе рейтинговых оценок. Почетные знаки и дипломы традиционно вручаются по двум основным направлениям: «Динамика и эффективность», «Социальная и экологическая ответственность».