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Posted 8 февраля 2012, 10:02

Published 8 февраля 2012, 10:02

Modified 2 марта 2023, 16:31

Updated 2 марта 2023, 16:31

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» признано победителем Всероссийского конкурса

8 февраля 2012, 10:02
Конкурсная комиссия высоко оценила вклад предприятия в реализацию значимых общественно признанных корпоративных инициатив.

Пермским нефтедобытчикам вручена награда в номинации «За высокую социальную эффективность». Конкурсная комиссия высоко оценила вклад предприятия в реализацию значимых общественно признанных корпоративных инициатив.

Всероссийский конкурс «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность» проводится ежегодно Российским союзом промышленников и предпринимателей с целью определения динамично развивающихся организаций на основе рейтинговых оценок. Почетные знаки и дипломы традиционно вручаются по двум основным направлениям: «Динамика и эффективность», «Социальная и экологическая ответственность».

#Новости компаний#Лукойл пермь
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