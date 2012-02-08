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Posted 8 февраля 2012, 08:06

Published 8 февраля 2012, 08:06

Modified 2 марта 2023, 16:31

Updated 2 марта 2023, 16:31

Продолжительность жизни в России увеличилась за пять лет почти на 4 года

8 февраля 2012, 08:06
По данным министерства здравоохранения РФ, продолжительность жизни в России за пять лет выросла на 3,7 года , а абсолютная бедность уменьшилась с 1998 года в 2,3 раза.

Министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова на заседании рабочей группы АТЭС по развитию человеческих ресурсов озвучила данные о демографической ситуации в стране, сообщает «Российская газета».

По словам министра, продолжительность жизни выросла в России на 3,7 года за пять лет. Мужчины стали жить 64,3 года, женщины 76,1 года. В планах у министерства поднять к 2025 году продолжительность жизни до европейского уровня — 75-80 лет и создать условия для того, чтобы в каждой семье было не меньше двух детей.

Абсолютная бедность в России также уменьшилась: с 1998 года в 2,3 раза. Уровень занятости населения за этот период вырос на целых 10%, сейчас он составляет 63%. Безработица снизилась на 3%, тем самым показатель сравнялся с докризисным уровнем.

По словам Татьяны Голиковой, положительные демографические показатели связаны с ростом экономики. В прошлом году Россия заняла третье место среди ведущих экономик мира по росту ВВП и четвертое место по росту промпроизводства. Были обеспечены реальный рост заработной платы, пенсий и социальных пособий.

#Общество#Министерство здравоохранения#Голикова
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