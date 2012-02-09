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Posted 9 февраля 2012, 06:33

Published 9 февраля 2012, 06:33

Modified 2 марта 2023, 16:31

Updated 2 марта 2023, 16:31

Краснодарские приставы покупают себе элитный катер за 12 миллионов

9 февраля 2012, 06:33
Сюжет
Приставы
Управление службы судебных приставов по Краснодарскому краю планирует приобрести элитный круизер международного класса.

Краснодарские приставы планируют купить себе элитный круизер международного класса за 12 млн рублей, сообщает газета «Известия». Служба заказала новый катер Grandezza 31 OC или эквивалент. Причем не обычный комплектации, а «пакет комфорт».

На круизере может передвигаться восемь человек, есть шесть спальных мест и две плиты для приготовления обеда. Сотрудники УФССП хотят иметь на катере душ с занавесками, радио и CD/DVD-плеер, а также лестницу для спуска в Черное море.

По закону о госзапуках — 94-ФЗ — ограничений по закупкам особо дорогих вещей не существует. Есть лишь персональная ответственность чиновника за стоимость заказов. Контролировать расходы чиновников обязана Счетная палата и прокуратура.

#Общество#Приставы#Краснодар#Уфссп
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