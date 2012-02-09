Краснодарские приставы покупают себе элитный катер за 12 миллионов

Posted 9 февраля 2012, 06:33
Published 9 февраля 2012, 06:33
Modified 2 марта 2023, 16:31
Updated 2 марта 2023, 16:31
Краснодарские приставы планируют купить себе элитный круизер международного класса за 12 млн рублей, сообщает газета «Известия». Служба заказала новый катер Grandezza 31 OC или эквивалент. Причем не обычный комплектации, а «пакет комфорт».
На круизере может передвигаться восемь человек, есть шесть спальных мест и две плиты для приготовления обеда. Сотрудники УФССП хотят иметь на катере душ с занавесками, радио и CD/DVD-плеер, а также лестницу для спуска в Черное море.
По закону о госзапуках — 94-ФЗ — ограничений по закупкам особо дорогих вещей не существует. Есть лишь персональная ответственность чиновника за стоимость заказов. Контролировать расходы чиновников обязана Счетная палата и прокуратура.