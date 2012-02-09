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Posted 9 февраля 2012, 06:06

Published 9 февраля 2012, 06:06

Modified 2 марта 2023, 16:31

Updated 2 марта 2023, 16:31

С УБРиР не проспоришь: банк запустил новую рекламную кампанию

9 февраля 2012, 06:06
Новая кампания опровергает стереотипы о том, что банковские продукты сложные и недоступные.

7 февраля Уральский банк реконструкции и развития запустил новую рекламную кампанию. Разработчиком новой концепции стало креативное агентство SODA, в основе которой спор между друзьями. В одном сюжете герои проспорили, что кредит нельзя взять за 15 минут, в другом — что в банке не дадут кредит на миллион рублей без залога и поручителей.

По словам авторов рекламной кампании, такой подход был выбран неслучайно, ведь преимущества банковских продуктов и услуг УБРиР — бесспорны.

Константин Дятлов, директор департамента маркетинга Уральского банка реконструкции и развития:Мы хотели опровергнуть распространенный стереотип о том, что банковские продукты сложные, что выбрать оптимальный вклад нелегко, а получить доступный кредит — почти невозможно. Если вы выбрали УБРиР — все это делается просто и быстро. И тот, кто поверил в наш банк — всегда будет в выигрыше.

По его словам, обновление рекламной кампании происходило в плановом режиме. Банк ежегодно меняет содержание и форму рекламы, подбирая наиболее актуальный подход к продвижению финансовых услуг.

Напомним, героем предыдущей рекламной кампании Уральского банка реконструкции и развития был улыбающийся мопс по имени Франк Пёс Кредитос. Этот образ успел полюбиться аудитории, поэтому мопс по-прежнему будет представлять УБРиР в социальных сетях и участвовать в светских мероприятиях.

#Релизы Банков#Реклама#Убрир
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