С УБРиР не проспоришь: банк запустил новую рекламную кампанию

Posted 9 февраля 2012, 06:06
Published 9 февраля 2012, 06:06
Modified 2 марта 2023, 16:31
Updated 2 марта 2023, 16:31
7 февраля Уральский банк реконструкции и развития запустил новую рекламную кампанию. Разработчиком новой концепции стало креативное агентство SODA, в основе которой спор между друзьями. В одном сюжете герои проспорили, что кредит нельзя взять за 15 минут, в другом — что в банке не дадут кредит на миллион рублей без залога и поручителей.
По словам авторов рекламной кампании, такой подход был выбран неслучайно, ведь преимущества банковских продуктов и услуг УБРиР — бесспорны.
По его словам, обновление рекламной кампании происходило в плановом режиме. Банк ежегодно меняет содержание и форму рекламы, подбирая наиболее актуальный подход к продвижению финансовых услуг.
Напомним, героем предыдущей рекламной кампании Уральского банка реконструкции и развития был улыбающийся мопс по имени Франк Пёс Кредитос. Этот образ успел полюбиться аудитории, поэтому мопс по-прежнему будет представлять УБРиР в социальных сетях и участвовать в светских мероприятиях.