С УБРиР не проспоришь: банк запустил новую рекламную кампанию

7 февраля Уральский банк реконструкции и развития запустил новую рекламную кампанию. Разработчиком новой концепции стало креативное агентство SODA, в основе которой спор между друзьями. В одном сюжете герои проспорили, что кредит нельзя взять за 15 минут, в другом — что в банке не дадут кредит на миллион рублей без залога и поручителей.