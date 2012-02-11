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Posted 11 февраля 2012, 08:17

Published 11 февраля 2012, 08:17

Modified 2 марта 2023, 16:30

Updated 2 марта 2023, 16:30

УВД по городу Перми: «скорая» не могла отвезти живого человека в морг

11 февраля 2012, 08:17
Управление МВД по городу Перми проводит проверку по факту появившейся в СМИ информации о заявлении жительницы Перми. Женщина утверждает, что вместо больницы ее увезли в морг.

Информация о том, что 48-летняя Татьяна Федяева была доставлена бригадой «скорой помощи» живой в морг, появилась 10 февраля на сайте Lifenews.ru. По данным издания, пермячка написала заявление в полицию, в котором указала, что 20 января 2011 года она «потеряла сознание от сильного мороза, а прибывшие врачи вместо больницы отвезли ее сразу в морг».

Как сообщает РИА Новости, по данным полиции, «ни 20 января 2012 года, ни 20 января 2011 года не были зарегистрированы материалы проверки по факту обнаружения трупа гражданки Федяевой. В морг тело женщины с такой фамилией не доставлялось. Заявление в полицию от Федяевой 9 февраля не поступало».

Пользователи форума Teron.ru также не верят в правдивость информации, опубликованной Lifenews.

Kostya_N:Похоже на розыгрыш. Дата проишествия — январь 2011, дата заявления 09.02.2012. Не год же она в морге лежала, чтобы разродиться бумажкой. И решение о месте транспортировке, ИМХО принимает доктор, а не шофер. И морг всех желающих тоже не должен принимать, это же не ночлежка для бомжей.
Hank_Moody:бред сивой кобылы. Скорая не возит в морг.

Действительно, в МВД подчеркивают, что при подтверждении факта смерти человека врачи информируют полицию. Затем сотрудники органов осматривают место происшествия, выписывают постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. И только после этого тело вместе с необходимыми документами доставляется в морг.

#Общество#Скорая#Морг
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