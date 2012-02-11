УВД по городу Перми: «скорая» не могла отвезти живого человека в морг

Информация о том, что 48-летняя Татьяна Федяева была доставлена бригадой «скорой помощи» живой в морг, появилась 10 февраля на сайте Lifenews.ru. По данным издания, пермячка написала заявление в полицию, в котором указала, что 20 января 2011 года она «потеряла сознание от сильного мороза, а прибывшие врачи вместо больницы отвезли ее сразу в морг».