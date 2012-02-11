УВД по городу Перми: «скорая» не могла отвезти живого человека в морг

Posted 11 февраля 2012, 08:17
Published 11 февраля 2012, 08:17
Modified 2 марта 2023, 16:30
Updated 2 марта 2023, 16:30
Информация о том, что 48-летняя Татьяна Федяева была доставлена бригадой «скорой помощи» живой в морг, появилась 10 февраля на сайте Lifenews.ru. По данным издания, пермячка написала заявление в полицию, в котором указала, что 20 января 2011 года она «потеряла сознание от сильного мороза, а прибывшие врачи вместо больницы отвезли ее сразу в морг».
Как сообщает РИА Новости, по данным полиции, «ни 20 января 2012 года, ни 20 января 2011 года не были зарегистрированы материалы проверки по факту обнаружения трупа гражданки Федяевой. В морг тело женщины с такой фамилией не доставлялось. Заявление в полицию от Федяевой 9 февраля не поступало».
Пользователи форума Teron.ru также не верят в правдивость информации, опубликованной Lifenews.
Действительно, в МВД подчеркивают, что при подтверждении факта смерти человека врачи информируют полицию. Затем сотрудники органов осматривают место происшествия, выписывают постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. И только после этого тело вместе с необходимыми документами доставляется в морг.