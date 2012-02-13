Академический успех! В Перми открылся калифорнийский центр обучения программированию

Posted 13 февраля 2012, 08:42
Published 13 февраля 2012, 08:42
Modified 2 марта 2023, 16:30
Updated 2 марта 2023, 16:30
Пермскому классическому университету на один год присвоен статус центра обучения параллельному программированию на основе программно-аппаратной архитектуры CUDA. Подобный статус имеют около 50 вузов по всему миру, в их числе российские — ПГНИУ, Новосибирский государственный университет и Уфимский государственный авиационный технический университет. Учебные центры CUDA существуют в США, Франции, Германии, Турции, Израиле и других странах мира.
Статус учебного центра CUDA подтверждает высокое качество университетского образования в области параллельного программирования.Компания NVIDIA передаст ПГНИУ в безвозмездное пользование новейшее оборудование и программное обеспечение, что позволит студентам и сотрудникам механико-математического и других факультетов выполнить расчеты для научно-исследовательской работы в сертифицированном учебном центре CUDA.
Как сообщил Properm.ru заместитель начальника по взаимодействию со СМИ ПГНИУ Константин Дьячков, сотрудники пермского CUDA Teaching Center уже прошли обучение в Москве.
В ПГНИУ вычисления с использованием графических процессоров успешно применяются в таких областях как молекулярная динамика наномагнитов, квантовохимические расчеты, моделирование в газодинамике. Подобные расчёты проводятся на гибридном суперкомпьютере «ПГУ-Тесла», который является самым мощным суперкомпьютером в Пермском крае и занимает 44 строчку рейтинга Топ-50 суперкомпьютеров СНГ.