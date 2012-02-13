Академический успех! В Перми открылся калифорнийский центр обучения программированию

Пермскому классическому университету на один год присвоен статус центра обучения параллельному программированию на основе программно-аппаратной архитектуры CUDA. Подобный статус имеют около 50 вузов по всему миру, в их числе российские — ПГНИУ, Новосибирский государственный университет и Уфимский государственный авиационный технический университет. Учебные центры CUDA существуют в США, Франции, Германии, Турции, Израиле и других странах мира.