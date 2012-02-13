Александр Починок: Митинги улучшают инвестиционный климат в Пермском крае

Posted 13 февраля 2012, 07:33
Published 13 февраля 2012, 07:33
Modified 2 марта 2023, 16:30
Updated 2 марта 2023, 16:30
По мнению Александра Починка, сенатора от Пермского края, пробудившая гражданская активность у российского населения в целом и у жителей Пермского края, позитивно влияет на инвестиционный климат и стимулирует инвестиционный процесс. В ходе своего субботнего визита в Пермский край, где он выступил лектором для слушателей программы «Executive MBA Investment relations and Investment promotion», Починок заявил, что иностранные инвесторы, выбирая тот или иной регион для инвестирования, обращают внимание на уровень развития гражданского общества, на уровень прав и свобод.
Игорь Вдовин, директор Национального агентства прямых инвестиций, разработавшего образовательную программу для Пермского края, разделяет эту точку зрения. «Мне очень нравятся митинги в Перми, они посвящены культурной политике. Когда рассказываешь иностранным коллегам о том, что есть город в России, где люди не согласны с культурной политикой и поэтому выходят на митинги, у них это вызывает улыбку. И такие митинги только улучшают инвестиционный климат, ведь люди выходят на улицу не из-за маленькой зарплаты, а потому что им не нравятся красные человечки», — поясняет эксперт.