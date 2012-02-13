Александр Починок: Митинги улучшают инвестиционный климат в Пермском крае

Игорь Вдовин, директор Национального агентства прямых инвестиций, разработавшего образовательную программу для Пермского края, разделяет эту точку зрения. «Мне очень нравятся митинги в Перми, они посвящены культурной политике. Когда рассказываешь иностранным коллегам о том, что есть город в России, где люди не согласны с культурной политикой и поэтому выходят на митинги, у них это вызывает улыбку. И такие митинги только улучшают инвестиционный климат, ведь люди выходят на улицу не из-за маленькой зарплаты, а потому что им не нравятся красные человечки», — поясняет эксперт.