Китайцы изымают из продажи Red Bull за опасные вещества в составе напитка

В Шанхае и ряде других городов Китая с субботы из продажи изымается энергетический напиток Red Bull, сообщает газета «Ведомости». На прошлой неделе Управление контроля за качеством продуктов питания в Харбине обнаружила, что в состав энергетика входят незарегистрированные и опасные для здоровья ингредиенты, такие, как карминовый пигмент и консервант — бензоат натрия.