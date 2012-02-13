Китайцы изымают из продажи Red Bull за опасные вещества в составе напитка

Posted 13 февраля 2012, 07:56
Published 13 февраля 2012, 07:56
Modified 2 марта 2023, 16:30
Updated 2 марта 2023, 16:30
В Шанхае и ряде других городов Китая с субботы из продажи изымается энергетический напиток Red Bull, сообщает газета «Ведомости». На прошлой неделе Управление контроля за качеством продуктов питания в Харбине обнаружила, что в состав энергетика входят незарегистрированные и опасные для здоровья ингредиенты, такие, как карминовый пигмент и консервант — бензоат натрия.
Пока официально не заявлено, что напиток вреден для здоровья, однако некоторые магазины уже убирают Red Bull с полок по собственному усмотрению. Тестирование напитка продолжается.
Бензоат натрия в присутствии кофеина, также входящего в состав Red Bull, может формировать комплексное соединение, которое является действующим веществом в лекарствах, применяемых для лечения психических расстройств. При передозировке эти средства вызывают головные боли, звон в ушах, повышенную тревожность, учащение пульса и, после длительного применения, — привыкание. В сочетании с витамином С бензоат натрия может образовывать канцерогенный бензол.
В России этот консервант разрешен к употреблению.