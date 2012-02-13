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Posted 13 февраля 2012, 07:56

Published 13 февраля 2012, 07:56

Modified 2 марта 2023, 16:30

Updated 2 марта 2023, 16:30

Китайцы изымают из продажи Red Bull за опасные вещества в составе напитка

13 февраля 2012, 07:56
Управление контроля за качеством продуктов питания в китайской провинции обнаружило, что в состав энергетика входят опасные для здоровья ингредиенты.

В Шанхае и ряде других городов Китая с субботы из продажи изымается энергетический напиток Red Bull, сообщает газета «Ведомости». На прошлой неделе Управление контроля за качеством продуктов питания в Харбине обнаружила, что в состав энергетика входят незарегистрированные и опасные для здоровья ингредиенты, такие, как карминовый пигмент и консервант — бензоат натрия.

Пока официально не заявлено, что напиток вреден для здоровья, однако некоторые магазины уже убирают Red Bull с полок по собственному усмотрению. Тестирование напитка продолжается.

Бензоат натрия в присутствии кофеина, также входящего в состав Red Bull, может формировать комплексное соединение, которое является действующим веществом в лекарствах, применяемых для лечения психических расстройств. При передозировке эти средства вызывают головные боли, звон в ушах, повышенную тревожность, учащение пульса и, после длительного применения, — привыкание. В сочетании с витамином С бензоат натрия может образовывать канцерогенный бензол.

В России этот консервант разрешен к употреблению.

#Общество#Продукты питания#Китай#Red bull#Канцерогенные вещества
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