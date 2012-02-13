«Ловить» нарушителей на перекрестке Компрос-Революции будет фотофиксатор

Posted 13 февраля 2012, 06:12
Published 13 февраля 2012, 06:12
Modified 2 марта 2023, 16:30
Updated 2 марта 2023, 16:30
Как сообщил заместитель главы администрации города Перми Максим Заварзин, за январь 118 водителей были оштрафованы за проезд по выделенной полосе для общественного транспорта на Комсомольском проспекте. А всего за 9 дней февраля эта цифра составила уже 164.
Заварзин отметил, что в скором времени на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Революции появится фотофиксатор, призванный бороться с нарушителями. А уже в начале марта на Компросе появится и мобильный фотофиксатор — система камер, установленных на автомобиле, позволяющая в автоматическом режиме фиксировать нарушения правил парковки.
Напомним, что выделение отдельных полос для движения общественного транспорта на Комсомольском проспекте произошло в июле 2011 года. Крайняя правая полоса была отдана автобусам и троллейбусам по нечетной стороне проспекта на участке от Пушкина до Полины Осипенко и по четной стороне от Полины Осипенко до Краснова.