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Posted 13 февраля 2012, 06:12

Published 13 февраля 2012, 06:12

Modified 2 марта 2023, 16:30

Updated 2 марта 2023, 16:30

«Ловить» нарушителей на перекрестке Компрос-Революции будет фотофиксатор

13 февраля 2012, 06:12
Количество водителей, выезжающих на выделенную полосу для общественного транспорта, за 9 дней февраля превысило месячный показатель.

Как сообщил заместитель главы администрации города Перми Максим Заварзин, за январь 118 водителей были оштрафованы за проезд по выделенной полосе для общественного транспорта на Комсомольском проспекте. А всего за 9 дней февраля эта цифра составила уже 164.

Заварзин отметил, что в скором времени на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Революции появится фотофиксатор, призванный бороться с нарушителями. А уже в начале марта на Компросе появится и мобильный фотофиксатор — система камер, установленных на автомобиле, позволяющая в автоматическом режиме фиксировать нарушения правил парковки.

Напомним, что выделение отдельных полос для движения общественного транспорта на Комсомольском проспекте произошло в июле 2011 года. Крайняя правая полоса была отдана автобусам и троллейбусам по нечетной стороне проспекта на участке от Пушкина до Полины Осипенко и по четной стороне от Полины Осипенко до Краснова.

#Авто#Выделенная полоса движения#Выделенные полосы#Компрос-революции
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