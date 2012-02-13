«Ловить» нарушителей на перекрестке Компрос-Революции будет фотофиксатор

Напомним, что выделение отдельных полос для движения общественного транспорта на Комсомольском проспекте произошло в июле 2011 года. Крайняя правая полоса была отдана автобусам и троллейбусам по нечетной стороне проспекта на участке от Пушкина до Полины Осипенко и по четной стороне от Полины Осипенко до Краснова.