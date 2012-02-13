Медведев проинспектировал олимпийскую стройку: «Это бесподобно!»

В МОК по итогам визита выразили уверенность, что Олимпийские игры 2014 года в Сочи будут проведены в срок и подготовка к ним «не будет закончена в последний момент». Глава Координационной комиссии Жан-Клод Кили сказал: «Сегодня вы показали первые результаты огромной пятилетней работы. Хотел бы поблагодарить вас за нее. Не много стран в мире, которые могут, начав с нуля, за семь лет организовать и провести Олимпийские игры на том уровне, который мы ожидаем от вас».