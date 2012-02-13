properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля 2012, 01:46

Published 13 февраля 2012, 01:46

Modified 2 марта 2023, 16:30

Updated 2 марта 2023, 16:30

Медведев проинспектировал олимпийскую стройку: «Это бесподобно!»

13 февраля 2012, 01:46
Президент принял делегацию Международного олимпийского комитета в предолимпийском Сочи. Чиновники высоко оценили подготовку, заявив, что «это будут ни на что не похожие игры».

Медведев прибыл в Сочи накануне, посетил этап кубка мира по горным лыжам на курорте «Роза Хутор», и заявил МОК, что теперь Россия рассчитывает получить регулярный этап кубка.

В МОК по итогам визита выразили уверенность, что Олимпийские игры 2014 года в Сочи будут проведены в срок и подготовка к ним «не будет закончена в последний момент». Глава Координационной комиссии Жан-Клод Кили сказал: «Сегодня вы показали первые результаты огромной пятилетней работы. Хотел бы поблагодарить вас за нее. Не много стран в мире, которые могут, начав с нуля, за семь лет организовать и провести Олимпийские игры на том уровне, который мы ожидаем от вас».

Дмитрий Медведев:— Я надеюсь, вы успели многое посмотреть, увидели, что работа продолжается, продолжаются инвестиции, строительство инфраструктуры. Рассчитываем на то, что после завершения Олимпийских игр все это будет работать на наследие нашей страны, на регион, все государство, будет способствовать притоку туристов и всех, кто интересуется Россией, кто хотел бы расширять контакты с нашей страной.

По словам Килли, результат продемонстрированных работ свидетельствует о том, что «Российская Федерация готова и способна провести эти игры», передает ИТАР-ТАСС. По его данным, самый сложный период работ закончен. Но и в ближайшие два года будет много работы: «Нужно закончить строительство множества гостиниц и других объектов».

«Гордостью нашей комиссии является то, что это будут экстраординарные, ни на что не похожие игры. Надо их организовать на достойном уровне», — заявил Килли.

К Олимпиаде в Сочи в гостиницах в столице Игр будет 41 тысяча номеров и доступные цены, сообщил президент оргкомитета Олимпийских игр 2014 года Дмитрий Чернышенко на встрече. По его словам, уже составлен план размещения так называемых клиентских групп, в марте он будет отправлен на утверждение в МОК, а в апреле начнется подписание договоров на размещение. «Номерной фонд, которым мы будем управлять, — это 41 тысяча номеров, при этом 20 тысяч приходятся на новые гостиницы», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что были взяты «очень суровые конкурентные обязательства по доступным ценам на проживание и без ограничения на минимальное нахождение гостей». На вопрос президента какова стоимость номера в гостинице, Чернышенко рассказал, что «например, в трехзвездочной гостинице номер будет стоить 160 долларов за ночь, а в четырехзвездочной — 240 долларов за ночь во время игр».

#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика