Медведев проинспектировал олимпийскую стройку: «Это бесподобно!»

Posted 13 февраля 2012, 01:46
Published 13 февраля 2012, 01:46
Modified 2 марта 2023, 16:30
Updated 2 марта 2023, 16:30
Медведев прибыл в Сочи накануне, посетил этап кубка мира по горным лыжам на курорте «Роза Хутор», и заявил МОК, что теперь Россия рассчитывает получить регулярный этап кубка.
В МОК по итогам визита выразили уверенность, что Олимпийские игры 2014 года в Сочи будут проведены в срок и подготовка к ним «не будет закончена в последний момент». Глава Координационной комиссии Жан-Клод Кили сказал: «Сегодня вы показали первые результаты огромной пятилетней работы. Хотел бы поблагодарить вас за нее. Не много стран в мире, которые могут, начав с нуля, за семь лет организовать и провести Олимпийские игры на том уровне, который мы ожидаем от вас».
По словам Килли, результат продемонстрированных работ свидетельствует о том, что «Российская Федерация готова и способна провести эти игры», передает ИТАР-ТАСС. По его данным, самый сложный период работ закончен. Но и в ближайшие два года будет много работы: «Нужно закончить строительство множества гостиниц и других объектов».
«Гордостью нашей комиссии является то, что это будут экстраординарные, ни на что не похожие игры. Надо их организовать на достойном уровне», — заявил Килли.
К Олимпиаде в Сочи в гостиницах в столице Игр будет 41 тысяча номеров и доступные цены, сообщил президент оргкомитета Олимпийских игр 2014 года Дмитрий Чернышенко на встрече. По его словам, уже составлен план размещения так называемых клиентских групп, в марте он будет отправлен на утверждение в МОК, а в апреле начнется подписание договоров на размещение. «Номерной фонд, которым мы будем управлять, — это 41 тысяча номеров, при этом 20 тысяч приходятся на новые гостиницы», — сказал Чернышенко.
Он отметил, что были взяты «очень суровые конкурентные обязательства по доступным ценам на проживание и без ограничения на минимальное нахождение гостей». На вопрос президента какова стоимость номера в гостинице, Чернышенко рассказал, что «например, в трехзвездочной гостинице номер будет стоить 160 долларов за ночь, а в четырехзвездочной — 240 долларов за ночь во время игр».