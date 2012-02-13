Скончался создатель пермских арт-объектов «Скарабей» и «Черный ангел»

Напомним, Молдакул Нарымбетов работал в Перми осенью 2011 года. В течение месяца из тысячи старых автомобильных покрышек он создал арт-объекты «Скарабей» и «Черный ангел». Первый разместился в «Саду камней», а второй — возле Речного вокзала.