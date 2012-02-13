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Posted 13 февраля 2012, 06:41

Published 13 февраля 2012, 06:41

Modified 2 марта 2023, 16:30

Updated 2 марта 2023, 16:30

Скончался создатель пермских арт-объектов «Скарабей» и «Черный ангел»

13 февраля 2012, 06:41
Причиной смерти Молдакула Нарымбетова стал инфаркт.

Казахский художник Молдакул Нарымбетов, создавший в Перми арт-объекты «Скарабей» и «Черный ангел», умер от инфаркта на 65-м году жизни. Об этом через Twitter сообщила руководитель паблик-арт программы музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева.

Напомним, Молдакул Нарымбетов работал в Перми осенью 2011 года. В течение месяца из тысячи старых автомобильных покрышек он создал арт-объекты «Скарабей» и «Черный ангел». Первый разместился в «Саду камней», а второй — возле Речного вокзала.

#Афиша#Нарымбетов#Молдакул Нарымбетов#Скарабей
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