В номере Уитни Хьюстон нет наркотиков, у следствия новая версия

Posted 13 февраля 2012, 02:22
Published 13 февраля 2012, 02:22
Modified 2 марта 2023, 16:30
Updated 2 марта 2023, 16:30
По версии следствия, Хьюстон могла захлебнуться в ванне в номере отеля, где ее обнаружили в бессознательном состоянии. В ее апартаментах проходят обыски. По словам полицейских, обнаружены упаковки из-под таблеток. При этом следов употребления наркотиков и алкоголя нет. Исходя из этого, полиция делает выводы, что Хьюстон могла утонуть или принять слишком большую дозу лекарств. Однако точная причина смерти поп-иконы будет установлена только после вскрытия.
Отметим, ранее полиция исключила версию о насильственной смерти певицы: на теле не было обнаружено никаких следов насилия.
Друзья и знакомые певицы сообщили журналистам, что за несколько часов до смерти Хьюстон была в полном порядке. В ночь на субботу она была на вечеринке друзей в отеле Beverly Hilton, где ее и нашли мертвой. Правда, как пишут американские таблоиды, в последние годы певица много болела, лечилась от наркотической и алкогольной зависимости. Из-за плохого самочувствия она неоднократно отменяла концерты.
Добавим, что 12 февраля в Лос-Анджелесе состоится торжественная церемония вручения наград «Грэмми», которая будет посвящена памяти Уитни Хьюстон. Ожидается, что в ходе шоу будут показаны наиболее известные моменты из ее певческой карьеры, а также кадры из кинофильмов «Телохранитель», «В ожидании передышки», «Жена священника», где она исполнила главные роли.