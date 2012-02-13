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Posted 13 февраля 2012, 02:22

Published 13 февраля 2012, 02:22

Modified 2 марта 2023, 16:30

Updated 2 марта 2023, 16:30

В номере Уитни Хьюстон нет наркотиков, у следствия новая версия

13 февраля 2012, 02:22
Полиция продолжает расследовать обстоятельства смерти певицы и актрисы Уитни Хьюстон. Напомним, знаменитая поп-дива скончалась минувшей ночью в одном из отелей Лос-Анджелеса. Певице было 48 лет.

По версии следствия, Хьюстон могла захлебнуться в ванне в номере отеля, где ее обнаружили в бессознательном состоянии. В ее апартаментах проходят обыски. По словам полицейских, обнаружены упаковки из-под таблеток. При этом следов употребления наркотиков и алкоголя нет. Исходя из этого, полиция делает выводы, что Хьюстон могла утонуть или принять слишком большую дозу лекарств. Однако точная причина смерти поп-иконы будет установлена только после вскрытия.

Отметим, ранее полиция исключила версию о насильственной смерти певицы: на теле не было обнаружено никаких следов насилия.

Друзья и знакомые певицы сообщили журналистам, что за несколько часов до смерти Хьюстон была в полном порядке. В ночь на субботу она была на вечеринке друзей в отеле Beverly Hilton, где ее и нашли мертвой. Правда, как пишут американские таблоиды, в последние годы певица много болела, лечилась от наркотической и алкогольной зависимости. Из-за плохого самочувствия она неоднократно отменяла концерты.

Добавим, что 12 февраля в Лос-Анджелесе состоится торжественная церемония вручения наград «Грэмми», которая будет посвящена памяти Уитни Хьюстон. Ожидается, что в ходе шоу будут показаны наиболее известные моменты из ее певческой карьеры, а также кадры из кинофильмов «Телохранитель», «В ожидании передышки», «Жена священника», где она исполнила главные роли.

#Афиша#Уитни Хьюстон
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