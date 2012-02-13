В номере Уитни Хьюстон нет наркотиков, у следствия новая версия

По версии следствия, Хьюстон могла захлебнуться в ванне в номере отеля, где ее обнаружили в бессознательном состоянии. В ее апартаментах проходят обыски. По словам полицейских, обнаружены упаковки из-под таблеток. При этом следов употребления наркотиков и алкоголя нет. Исходя из этого, полиция делает выводы, что Хьюстон могла утонуть или принять слишком большую дозу лекарств. Однако точная причина смерти поп-иконы будет установлена только после вскрытия.