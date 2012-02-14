Media-Markt и Real нашли помещения для размещения торговых площадей

Отметим, что на сайте Media Markt условия аренды опубликованы. Гипермаркеты могут разместиться в любом городе с населением от 400 000 человек в составе торговых центров и в отдельно стоящих зданиях площадью от 5500 кв.м, из которых торговый зал площадью от 4000 кв.м. может быть размещен как на одном, так и на двух уровнях. Дополнительным условием является наличие достаточного количества парковочных мест.