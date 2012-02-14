Media-Markt и Real нашли помещения для размещения торговых площадей

Posted 14 февраля 2012, 06:50
Published 14 февраля 2012, 06:50
Modified 2 марта 2023, 16:30
Updated 2 марта 2023, 16:30
«Представителей компаний заинтересовало несколько торговых площадей в нашем городе, — сообщил в беседе с корреспондентом Properm.ru генеральный директор группы компаний „Перспектива“ Константин Подвальный. - Сейчас они находятся в стадии изучения технической документации помещений и подготовке договора. Не стоит, однако ждать быстрых результатов: подобные дела имеют долгие сроки решения".
Отметим, что на сайте Media Markt условия аренды опубликованы. Гипермаркеты могут разместиться в любом городе с населением от 400 000 человек в составе торговых центров и в отдельно стоящих зданиях площадью от 5500 кв.м, из которых торговый зал площадью от 4000 кв.м. может быть размещен как на одном, так и на двух уровнях. Дополнительным условием является наличие достаточного количества парковочных мест.
Требования к участкам и помещениям также озвучены и у продуктового ритейла Real. Участок, на котором может расположиться их гипермаркет, должен быть не меньше 4-5 га, фасадная часть должна выходить на главную дорогу или оживленную трассу, распологаться должен в непосредственной близости к густонаселенным современным жилым микрорайонам, примыкающим к главной дороге, по которой можно направиться во все стороны города.
Помещения должны иметь площадь не менее 10 тыс. кв. м. и располагаться на первых этажах. Наличие парковки — от 750 м/м (1м/м на 10-15 м2 торговой площади).Срок аренды — от 15 лет. Отметим, сеть гипермаркетов Real входит в одну из самых крупных мировых торговых концернов METRO Group.