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Posted 14 февраля 2012, 06:22

Published 14 февраля 2012, 06:22

Modified 2 марта 2023, 16:30

Updated 2 марта 2023, 16:30

На митинг за Путина в Перми пригласили известного шоумена

14 февраля 2012, 06:22
Телеведущего Михаила Шаца попросили поддержать премьера.

Продюсер спецпроектов телеканала СТС, шоумен Михаил Шац приглашен в Пермь на митинг в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом сам телеведущий сообщил на своей страничке в Facebook, не упустив возможность поиронизировать над этим.

Михаил Шац:Вот позвонил директор и говорит, что есть такое необычное предложение поехать в субботу в Пермь, на митинге поддержать премьер-министра. Суббота, Пермь, я. Вычеркните лишнее в этой цепочке. Видимо, Гарик с Бульдогом не справляются.

Напомним, масштабный митинг в поддержку Путина пройдет в Перми в субботу, 18 февраля, на территории ледового городка. Ожидаемое количество участников — до 3 тысяч человек.

#Общество#За путина#Шац#Михаил шац
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