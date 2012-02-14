На митинг за Путина в Перми пригласили известного шоумена

Posted 14 февраля 2012, 06:22
Published 14 февраля 2012, 06:22
Modified 2 марта 2023, 16:30
Updated 2 марта 2023, 16:30
Продюсер спецпроектов телеканала СТС, шоумен Михаил Шац приглашен в Пермь на митинг в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом сам телеведущий сообщил на своей страничке в Facebook, не упустив возможность поиронизировать над этим.
Напомним, масштабный митинг в поддержку Путина пройдет в Перми в субботу, 18 февраля, на территории ледового городка. Ожидаемое количество участников — до 3 тысяч человек.