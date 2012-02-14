На митинг за Путина в Перми пригласили известного шоумена

Продюсер спецпроектов телеканала СТС, шоумен Михаил Шац приглашен в Пермь на митинг в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом сам телеведущий сообщил на своей страничке в Facebook, не упустив возможность поиронизировать над этим.