В Перми водитель «Икаруса» не заметил, как наехал на женщину

Posted 14 февраля 2012, 04:38
Published 14 февраля 2012, 04:38
Modified 2 марта 2023, 16:30
Updated 2 марта 2023, 16:30
Днем 13 февраля на остановке «Ломоносова» на улице Борцов Революции произошло ДТП с участием пешехода и автобуса IKARUS-260. Поскользнувшись, женщина упала под заднее правое колесо автобуса, а водитель, не убедившись в безопасности маневра, начал отъезжать от остановки.
Не заметив своей ошибки, мужчина с места ДТП уехал. В результате происшествия женщина была доставлена в больницу с переломом ноги, сообщает ГИБДД по Пермскому краю.
В УВД по городу Перми добавляют, что виновник ДТП неоднократно привлекался к административной ответственности, также лишался права управления транспортным средством.
фото: УГИБДД МВД по Пермскому краю