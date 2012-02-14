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Posted 14 февраля 2012, 04:38

Published 14 февраля 2012, 04:38

Modified 2 марта 2023, 16:30

Updated 2 марта 2023, 16:30

В Перми водитель «Икаруса» не заметил, как наехал на женщину

14 февраля 2012, 04:38
Переехав ноги пешеходу, мужчина спокойно уехал с места ДТП.

Днем 13 февраля на остановке «Ломоносова» на улице Борцов Революции произошло ДТП с участием пешехода и автобуса IKARUS-260. Поскользнувшись, женщина упала под заднее правое колесо автобуса, а водитель, не убедившись в безопасности маневра, начал отъезжать от остановки.

Не заметив своей ошибки, мужчина с места ДТП уехал. В результате происшествия женщина была доставлена в больницу с переломом ноги, сообщает ГИБДД по Пермскому краю.

В УВД по городу Перми добавляют, что виновник ДТП неоднократно привлекался к административной ответственности, также лишался права управления транспортным средством.

фото: УГИБДД МВД по Пермскому краю

#Происшествия#Сбил пешехода
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