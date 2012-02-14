В Перми водитель «Икаруса» не заметил, как наехал на женщину

Днем 13 февраля на остановке «Ломоносова» на улице Борцов Революции произошло ДТП с участием пешехода и автобуса IKARUS-260. Поскользнувшись, женщина упала под заднее правое колесо автобуса, а водитель, не убедившись в безопасности маневра, начал отъезжать от остановки.