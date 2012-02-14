Выезд на «встречку»: первый раз прощается?

Напомним, сейчас за выезд на «встречку» водитель сразу лишается прав. До сих пор часть 4 статьи 12.15 КоАП о наказании за выезд на «встречку» не содержала разброса наказаний: однозначное лишение прав, срок лишения от 4 до 6 месяцев определял суд. Штраф в размере 5000 рублей был предусмотрен только для тех водителей, чье нарушение было зафиксировано камерой, работающей в автоматическом режиме.