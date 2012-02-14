Выезд на «встречку»: первый раз прощается?

Posted 14 февраля 2012, 12:15
Published 14 февраля 2012, 12:15
Modified 2 марта 2023, 16:29
Updated 2 марта 2023, 16:29
В соответствии с новыми поправками к самым «страшным» автомобильным статьям Кодекса об административных правонарушениях наказание за выезд на встречную полосу перестанет быть безальтернативным.
Для совершивших нарушение впервые будет предусмотрен крупный штраф, а водительского удостоверения лишатся только «рецидивисты». За движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением — штраф 5000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев. При повторном нарушении применять санкции статей по полной программе.
Напомним, сейчас за выезд на «встречку» водитель сразу лишается прав. До сих пор часть 4 статьи 12.15 КоАП о наказании за выезд на «встречку» не содержала разброса наказаний: однозначное лишение прав, срок лишения от 4 до 6 месяцев определял суд. Штраф в размере 5000 рублей был предусмотрен только для тех водителей, чье нарушение было зафиксировано камерой, работающей в автоматическом режиме.
Автор и инициатор поправок первый зампред думского Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков, более известный как глава движения автомобилистов «Свобода выбора», считает, что безальтернативное наказание становится благоприятной почвой для коррупции, а подобное нарушение не всегда отличается высокой степенью общественной опасности.
Кроме того, дифференциацию наказания за данные нарушения в зависимости от количества правонарушений Лысаков назвал целесообразной — если водитель не раз попадался на выезде на встречку в нарушение правил, то его должны наказывать более строго.