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Posted 14 февраля 2012, 12:15

Published 14 февраля 2012, 12:15

Modified 2 марта 2023, 16:29

Updated 2 марта 2023, 16:29

Выезд на «встречку»: первый раз прощается?

14 февраля 2012, 12:15
Анастасия Вяткина
В Госдуме утвердили законопроект о внесении поправок в «лишенческие статьи». За выезд на встречку в первый раз можно отделаться штрафом.

В соответствии с новыми поправками к самым «страшным» автомобильным статьям Кодекса об административных правонарушениях наказание за выезд на встречную полосу перестанет быть безальтернативным.

Для совершивших нарушение впервые будет предусмотрен крупный штраф, а водительского удостоверения лишатся только «рецидивисты». За движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением — штраф 5000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев. При повторном нарушении применять санкции статей по полной программе.

Напомним, сейчас за выезд на «встречку» водитель сразу лишается прав. До сих пор часть 4 статьи 12.15 КоАП о наказании за выезд на «встречку» не содержала разброса наказаний: однозначное лишение прав, срок лишения от 4 до 6 месяцев определял суд. Штраф в размере 5000 рублей был предусмотрен только для тех водителей, чье нарушение было зафиксировано камерой, работающей в автоматическом режиме.

Автор и инициатор поправок первый зампред думского Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков, более известный как глава движения автомобилистов «Свобода выбора», считает, что безальтернативное наказание становится благоприятной почвой для коррупции, а подобное нарушение не всегда отличается высокой степенью общественной опасности.

Вячеслав Лысаков:Отсутствие альтернативы лишению права управления транспортными средствами служит мотивацией для водителей дать взятку — он понимает безвыходность ситуации и стремится избежать не всегда справедливого, но довольно сурового наказания. Однозначность наказания создает предпосылки для коррупции у правоприменителей, и они зачастую пользуются сложной дорожной обстановкой, чтобы ввести водителей в заблуждение, а порой и сознательно провоцировать участников дорожного движения на такое правонарушение, лишь бы извлечь личную выгоду.

Кроме того, дифференциацию наказания за данные нарушения в зависимости от количества правонарушений Лысаков назвал целесообразной — если водитель не раз попадался на выезде на встречку в нарушение правил, то его должны наказывать более строго.

#Мнения#Авто#Безопасность дорожного движения#Штрафы#Встречная полоса движения
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