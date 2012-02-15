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Posted 15 февраля 2012, 04:55

Published 15 февраля 2012, 04:55

Modified 2 марта 2023, 16:29

Updated 2 марта 2023, 16:29

Секретные фотографии Volvo V40 просочились в интернет

15 февраля 2012, 04:55
Ожидается, что ценник на хэтчбек в Европе будет стартовать от 26 тысяч евро.

Издание Automobile опубликовало фотографии компактного пятидверного хэтчбека Volvo V40, на которых полностью рассекречена внешность модели. На данный момент шведский производитель распространил лишь два официальных тизера новинки.

По предварительным данным, габаритная длина хэтчбека составит 4,45 метра. Таким образом, новинка займет в модельном ряду место между трехдверкой C30 (ее длина — 4,25 метра) и универсалом V60 (4,63 метра). Volvo V40 будет предлагаться с 1,6-литровыми бензиновыми «четверками» мощностью 120 и 180 лошадиных сил, а также с дизелями объемом 1,6 и 2,0 литра.

Мировая премьера пятидверки пройдет в рамках мартовского моторшоу в Женеве. На сентябрьском автосалоне в Париже, по информации Automobile, дебютирует «внедорожный» вариант модели, который получит индекс XC.

Новинка сможет конкурировать с BMW 1-Series и Audi A3 Sportback, сообщает Motor.ru.

#Авто#Вольво
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