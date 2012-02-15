Секретные фотографии Volvo V40 просочились в интернет

По предварительным данным, габаритная длина хэтчбека составит 4,45 метра. Таким образом, новинка займет в модельном ряду место между трехдверкой C30 (ее длина — 4,25 метра) и универсалом V60 (4,63 метра). Volvo V40 будет предлагаться с 1,6-литровыми бензиновыми «четверками» мощностью 120 и 180 лошадиных сил, а также с дизелями объемом 1,6 и 2,0 литра.