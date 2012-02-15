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Posted 15 февраля 2012, 11:09

Published 15 февраля 2012, 11:09

Modified 2 марта 2023, 16:29

Updated 2 марта 2023, 16:29

В Перми двух подростков подозревают в убийстве знакомого

15 февраля 2012, 11:09
Сюжет
Жесть
По версии следствия, молодые люди 14 и 15 лет в ходе возникшей ссоры зарезали своего 33-летнего знакомого.

В Перми двое подростков 14 и 15 лет, проживающих в Дзержинском районе, подозревают в убийстве. По версии следствия, 13 февраля 2012 года подозреваемые находились в квартире 33-летнего знакомого и совместно с ним распивали спиртные напитки. На почве личных неприязненных отношений между гостями и хозяином квартиры произошла ссора, в ходе которой несовершеннолетние с помощью ножа убили мужчину.

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос о возбуждении ходатайства перед судом об избрании в отношении них меры пресечения виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.

#Происшествия#Жесть
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