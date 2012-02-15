В Перми двух подростков подозревают в убийстве знакомого

Posted 15 февраля 2012, 11:09
Published 15 февраля 2012, 11:09
Modified 2 марта 2023, 16:29
Updated 2 марта 2023, 16:29
В Перми двое подростков 14 и 15 лет, проживающих в Дзержинском районе, подозревают в убийстве. По версии следствия, 13 февраля 2012 года подозреваемые находились в квартире 33-летнего знакомого и совместно с ним распивали спиртные напитки. На почве личных неприязненных отношений между гостями и хозяином квартиры произошла ссора, в ходе которой несовершеннолетние с помощью ножа убили мужчину.
В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос о возбуждении ходатайства перед судом об избрании в отношении них меры пресечения виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.