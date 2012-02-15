В Перми двух подростков подозревают в убийстве знакомого

В Перми двое подростков 14 и 15 лет, проживающих в Дзержинском районе, подозревают в убийстве. По версии следствия, 13 февраля 2012 года подозреваемые находились в квартире 33-летнего знакомого и совместно с ним распивали спиртные напитки. На почве личных неприязненных отношений между гостями и хозяином квартиры произошла ссора, в ходе которой несовершеннолетние с помощью ножа убили мужчину.