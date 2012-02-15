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Posted 15 февраля 2012, 09:00

Published 15 февраля 2012, 09:00

Modified 2 марта 2023, 16:29

Updated 2 марта 2023, 16:29

Возьми банк с собой: УБРиР запустил мобильные приложения

15 февраля 2012, 09:00
Уральский банк реконструкции и развития запустил мобильные приложения для двух наиболее популярных платформ — Android и Iphone.

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) сообщает о запуске приложений для платформ Android и Iphone, в которых клиенты могут оперативно узнавать необходимую информацию о банкоматах и отделениях, о курсах валют, новостях банка и его акциях. Кроме того, благодаря новым приложениям удобно пользоваться системой удаленного доступа к счету Телебанк-Лайт и при необходимости обращаться к сервисам сайта УБРиР.

Приложения позволяют клиенту осуществлять поиск ближайших банкоматов, отделений и ближайших мест погашения кредита, просматривать актуальные курсы валют, а также находить необходимый объект по метро, оценивать расстояние до выбранного объекта и отображать его на карте.


Через приложения можно задать вопрос с помощью формы обратной связи, заказать необходимую услугу или связаться с банком в социальных сетях Время Чемпионов и Время Возможностей.

В настоящее время выпущены первые версии приложений. В планах УБРиР развивать и улучшать эти сервисы, поэтому клиенты могут высказывать свои замечания и предложения на страницах приложений и в социальных сетях банка.

Константин Дятлов, директор департамента маркетинга ОАО «УБРиР»:

Широкое распространение банковских мобильных приложений связано в первую очередь с большим количеством смартфонов на руках у наиболее продвинутого и финансово независимого населения. Для УБРиР вывод приложений для двух наиболее популярных платформ — это еще один шаг в стратегии современного клиентоориентированного банка. Будущее — за дистанционными банковскими услугами, и мы, в УБРиР, стремимся быть в этом тренде. Мы хотим дать возможность клиентам общаться с банком не только на его территории, но и в любом удобном для клиента месте.

Скачать приложения для платформ Android и Iphone можно по следующим ссылкам: https://market.android.com/details?id=com.idamobile.android.ubrr и http://itunes.apple.com/ru/app/ubrir/id498944812.

#Iphone#Мобильное приложение
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