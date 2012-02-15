Возьми банк с собой: УБРиР запустил мобильные приложения

Posted 15 февраля 2012, 09:00
Published 15 февраля 2012, 09:00
Modified 2 марта 2023, 16:29
Updated 2 марта 2023, 16:29
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) сообщает о запуске приложений для платформ Android и Iphone, в которых клиенты могут оперативно узнавать необходимую информацию о банкоматах и отделениях, о курсах валют, новостях банка и его акциях. Кроме того, благодаря новым приложениям удобно пользоваться системой удаленного доступа к счету Телебанк-Лайт и при необходимости обращаться к сервисам сайта УБРиР.
Приложения позволяют клиенту осуществлять поиск ближайших банкоматов, отделений и ближайших мест погашения кредита, просматривать актуальные курсы валют, а также находить необходимый объект по метро, оценивать расстояние до выбранного объекта и отображать его на карте.
Через приложения можно задать вопрос с помощью формы обратной связи, заказать необходимую услугу или связаться с банком в социальных сетях Время Чемпионов и Время Возможностей.
В настоящее время выпущены первые версии приложений. В планах УБРиР развивать и улучшать эти сервисы, поэтому клиенты могут высказывать свои замечания и предложения на страницах приложений и в социальных сетях банка.
Константин Дятлов, директор департамента маркетинга ОАО «УБРиР»:
Скачать приложения для платформ Android и Iphone можно по следующим ссылкам: https://market.android.com/details?id=com.idamobile.android.ubrr и http://itunes.apple.com/ru/app/ubrir/id498944812.