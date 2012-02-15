Возьми банк с собой: УБРиР запустил мобильные приложения

Широкое распространение банковских мобильных приложений связано в первую очередь с большим количеством смартфонов на руках у наиболее продвинутого и финансово независимого населения. Для УБРиР вывод приложений для двух наиболее популярных платформ — это еще один шаг в стратегии современного клиентоориентированного банка. Будущее — за дистанционными банковскими услугами, и мы, в УБРиР, стремимся быть в этом тренде. Мы хотим дать возможность клиентам общаться с банком не только на его территории, но и в любом удобном для клиента месте.