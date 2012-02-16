Александр Белых в третий раз попросил права законодательной инициативы

Posted 16 февраля 2012, 09:07
Published 16 февраля 2012, 09:07
Modified 2 марта 2023, 16:28
Updated 2 марта 2023, 16:28
Сегодня, 16 февраля, прокурор Пермского края Александр Белых напомнил депутатам Законодательного собрания Пермского края о необходимости наделить его правом законодательной инициативы. «Абсолютное большинство регионов решили этот вопрос положительно, — сетует Белых. — Всего три региона еще не обладают этим правом, среди них Чеченская республика, Ингушения и Пермский край».
«Заверяю вас, что в части реализации полномочий прокуратуры мы будем руководствоваться только теми полномочиями, которые определяет федеральный закон, нас интересует лишь формирование единого информационного пространства» — добавил прокурор.
Александр Белых напомнил депутатам, что уже дважды ставил вопрос о наделении прокурора края правом законодательной инициативы.