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Posted 16 февраля 2012, 09:07

Published 16 февраля 2012, 09:07

Modified 2 марта 2023, 16:28

Updated 2 марта 2023, 16:28

Александр Белых в третий раз попросил права законодательной инициативы

16 февраля 2012, 09:07
Прокурор Пермского края напомнил о том, что во всей стране только три региона не обладают этим правом, в числе которых Чеченская республика, Ингушетия и Пермский край.

Сегодня, 16 февраля, прокурор Пермского края Александр Белых напомнил депутатам Законодательного собрания Пермского края о необходимости наделить его правом законодательной инициативы. «Абсолютное большинство регионов решили этот вопрос положительно, — сетует Белых. — Всего три региона еще не обладают этим правом, среди них Чеченская республика, Ингушения и Пермский край».

«Заверяю вас, что в части реализации полномочий прокуратуры мы будем руководствоваться только теми полномочиями, которые определяет федеральный закон, нас интересует лишь формирование единого информационного пространства» — добавил прокурор.

Александр Белых напомнил депутатам, что уже дважды ставил вопрос о наделении прокурора края правом законодательной инициативы.

Александр Белых:Один раз была объектная причина — кворум не собрался потому что заседание проходило сразу после «Хромой лошади». Один раз официально вносил, но мое предложение не нашло понимание. А я в понедельник еду в Москву на коллегию по итогам года. Единственный вопрос, который мне там зададут — ты один в ПФО и один из трех регионов в России не имеешь права законодательной инициативы. Чем это объяснить?
#Политика#Заксобрание#Белых#Прокуратура
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