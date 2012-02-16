Александр Белых в третий раз попросил права законодательной инициативы

Прокурор Пермского края напомнил о том, что во всей стране только три региона не обладают этим правом, в числе которых Чеченская республика, Ингушетия и Пермский край.

Сегодня, 16 февраля, прокурор Пермского края Александр Белых напомнил депутатам Законодательного собрания Пермского края о необходимости наделить его правом законодательной инициативы. «Абсолютное большинство регионов решили этот вопрос положительно, — сетует Белых. — Всего три региона еще не обладают этим правом, среди них Чеченская республика, Ингушения и Пермский край». «Заверяю вас, что в части реализации полномочий прокуратуры мы будем руководствоваться только теми полномочиями, которые определяет федеральный закон, нас интересует лишь формирование единого информационного пространства» — добавил прокурор. Александр Белых напомнил депутатам, что уже дважды ставил вопрос о наделении прокурора края правом законодательной инициативы. Александр Белых:Один раз была объектная причина — кворум не собрался потому что заседание проходило сразу после «Хромой лошади». Один раз официально вносил, но мое предложение не нашло понимание. А я в понедельник еду в Москву на коллегию по итогам года. Единственный вопрос, который мне там зададут — ты один в ПФО и один из трех регионов в России не имеешь права законодательной инициативы. Чем это объяснить?